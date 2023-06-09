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РПЦ передала Венгрии 11 украинских пленных. У Кулебы отреагировали: Нас не предупреждали

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 16:10
РПЦ передала Венгрии 11 украинских пленных. У Кулебы отреагировали: Нас не предупреждали - Фото
Олег Николенко (скриншот)

Украинская сторона не была уведомлена о передаче Русской православной церковью 11 украинских военнопленных Венгрии. Ранее о факте передачи сообщали РПЦ и вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он отметил, что освобождение украинцев из плена – это "всегда хорошая новость ", однако отметил, что правительство Украины не было информировано о переговорах между венгерской и российской сторонами.
По его словам, украинская сторона узнала о такой передаче из публичных заявлений Шемьена. В частности, он занимается церковными делами.
Для предметного разговора на этот счет МИД посетил временно поверенный Венгрии в Украине.
"Украинская сторона передала обращение предоставить подробную информацию о наших гражданах и безотлагательно обеспечить к ним доступ для украинского консула, чтобы ознакомиться с их состоянием здоровья и предоставить им консульскую помощь ", – написал Николенко.
Также на встрече обратили внимание на необходимость координировать взаимодействие в освобождении военнопленных.
  • 8 июня 2023 года в РПЦ заявили, что передали Венгрии военнопленных "закарпатского происхождения" в рамках "межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны". Сообщалось, что такая передача состоялась с "благословения" главы РПЦ Кирилла.
  • Вице-премьер-министр Венгрии Шемьен 9 июня подтвердил информацию СМИ о передаче стране 11 украинских военнопленных.
  • По словам чиновника, такая передача является "жестом" Русской православной церкви по отношению к Венгрии.

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Артём Джерипа
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