Західні партнери не мають сумнівів, що це не Україна підірвала Каховську ГЕС – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що серед західних партнерів "немає сумнівів" щодо непричетності України до підриву Каховської гідроелектростанції. Про це він розповів в етері телемарафону.

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"Немає сумнівів, що це не Україна зробила. Логіка така, що в будь-якому разі винна Росія, оскільки підрив є результатом російської агресії проти України", – сказав Кулеба.

За його словами, серед партнерів усе ще зберігаються різні думки стосовно того, чи планувала Росія "підрив саме такого масштабу" або вона хотіла "щось менше зробити, але щось пішло не за планом".

Він зауважив, що серед партнерів "вибудовується консенсус" стосовно того, що теракт на Каховській ГЕС зробила Росія.

Кулеба зазначив, що західні медіа припустились помилки щодо "розподілу відповідальності" за підрив Каховській ГЕС між Україною та РФ у перші дні після теракту.

"Тому помилка, а я переконаний, що це була помилка, свідома чи несвідома – це інше питання. Помилка західних медіа в "розподілі цієї відповідальності начебто" завдала великої шкоди правді про цю історію та про цей теракт. Тепер нам доводиться надзусиллями вивертати цю історію в бік правди", – сказав він.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.

8 червня країна-терорист РФ завдала ударів по центру Херсона, поки цивільних мешканців евакуйовували від повені.

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