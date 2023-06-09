Окупанти залишаються в Новій Каховці, вода починає спадати – мер міста
У тимчасово окупованій Новій Каховці почав падати рівень води після повені, яку спричинив підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції. Про це повідомив міський голова Володимир Коваленко в ефірі Радіо Свобода.
"Щодо Нової Каховки, то вода відступає, вона тепер залишилася у парковій зоні, у нижній частині міста, де в перші години було затоплено і де була найбільша хвиля – до шести метрів доходила: в районі "Казкової Діброви". Ця частина ще залишається підтопленою, але там немає житлового фонду", – сказав він.
За словами Коваленка, російські окупанти досі залишаються в Новій Каховці, піднявшись на рівень незатоплених вулиць.
Він зазначив, що ситуація "набагато тяжча і страшніша" у селі Корсунка, що входить до складу Нової Каховки.
"Я розмовляв тільки-но з мешканкою Корсунки: ніхто не повідомив жителям, що йде підтоплення. Абсолютно вивезення не було організоване, а рівень води у цьому селі був рівно три метри", – сказав Коваленко.
Він зазначив, що деякі з підтоплених глинобитних будинків "склалися".
Також Коваленко повідомив, що у Корсунці розмило кладовище: "Не хочеться в це вірити, але жінка ця каже: я бачила, по місту пливли небіжчики й труни".
Він зазначив, що більшість людей з села виїжджали самостійно: місцеві жителі організувалися і вивозили на човнах.
За словами Коваленка, представники російської окупаційної адміністрації запитували в людей, чи мають вони російські паспорти. Також окупанти пропонували місцевим "їхати в Челябінськ".
Міський голова сказав, що наразі вода в Корсунці потроху почала спадати: з трьох метрів "сантиметрів 80 уже пішло".
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.
- 8 червня країна-терорист РФ завдала ударів по центру Херсона, поки цивільних мешканців евакуйовували від повені.
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