Окупанти залишаються в Новій Каховці, вода починає спадати – мер міста

У тимчасово окупованій Новій Каховці почав падати рівень води після повені, яку спричинив підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції. Про це повідомив міський голова Володимир Коваленко в ефірі Радіо Свобода.

"Щодо Нової Каховки, то вода відступає, вона тепер залишилася у парковій зоні, у нижній частині міста, де в перші години було затоплено і де була найбільша хвиля – до шести метрів доходила: в районі "Казкової Діброви". Ця частина ще залишається підтопленою, але там немає житлового фонду", – сказав він.

За словами Коваленка, російські окупанти досі залишаються в Новій Каховці, піднявшись на рівень незатоплених вулиць.

Він зазначив, що ситуація "набагато тяжча і страшніша" у селі Корсунка, що входить до складу Нової Каховки.

"Я розмовляв тільки-но з мешканкою Корсунки: ніхто не повідомив жителям, що йде підтоплення. Абсолютно вивезення не було організоване, а рівень води у цьому селі був рівно три метри", – сказав Коваленко.

Він зазначив, що деякі з підтоплених глинобитних будинків "склалися".

Також Коваленко повідомив, що у Корсунці розмило кладовище: "Не хочеться в це вірити, але жінка ця каже: я бачила, по місту пливли небіжчики й труни".

Він зазначив, що більшість людей з села виїжджали самостійно: місцеві жителі організувалися і вивозили на човнах.

За словами Коваленка, представники російської окупаційної адміністрації запитували в людей, чи мають вони російські паспорти. Також окупанти пропонували місцевим "їхати в Челябінськ".

Міський голова сказав, що наразі вода в Корсунці потроху почала спадати: з трьох метрів "сантиметрів 80 уже пішло".