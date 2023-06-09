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Оккупанты остаются в Новой Каховке, вода начинает спадать – мэр города

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 23:00
Оккупанты остаются в Новой Каховке, вода начинает спадать – мэр города - Фото
Подтопление Новой Каховки (скриншот с видео)

Во временно оккупированной Новой Каховке начал падать уровень воды после наводнения, вызванного подрывом российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил городской голова Владимир Коваленко в эфире Радио Свобода.

"Что касается Новой Каховки, то вода отступает, она теперь осталась в парковой зоне, в нижней части города, где в первые часы было затоплено и где была самая большая волна – до шести метров доходила: в районе "Сказочной Дибровы". Эта часть еще остается подтопленной, но там нет жилищного фонда", – сказал он.

По словам Коваленко, российские оккупанты все еще остаются в Новой Каховке, поднявшись на уровень незатопленных улиц.

Он отметил, что ситуация "намного тяжелее и страшнее" в деревне Корсунка, входящей в состав Новой Каховки.

"Я разговаривал только что с жительницей Корсунки: никто не сообщил жителям, что идет подтопление. Абсолютно вывоз не был организован, а уровень воды в этом селе был ровно три метра", – сказал Коваленко.

Он отметил, что некоторые из подтопленных глинобитных домов "сложились".

Также Коваленко сообщил, что в Корсунке размыло кладбище: "Не хочется в это верить, но женщина эта говорит: я видела, по городу плыли покойники и гробы".

Он отметил, что большинство людей из села уезжали самостоятельно: местные жители организовались и вывозили на лодках.

По словам Коваленко, представители российской оккупационной администрации спрашивали у людей, есть ли у них российские паспорта. Также оккупанты предлагали местным "ехать в Челябинск".

Городской голова сказал, что пока вода в Корсунке понемногу начала спадать: из трех метров "сантиметров 80 уже ушло".

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.
  • 8 июня страна-террорист РФ нанесла удары по центру Херсона, пока гражданских жителей эвакуировали от наводнения.

Читайте также: Россияне стали активнее мародерствовать перед подрывом Каховской ГЭС

Артём Джерипа
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