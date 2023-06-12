UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Западные партнеры не сомневаются, что это не Украина взорвала Каховскую ГЭС – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 20:25
Западные партнеры не сомневаются, что это не Украина взорвала Каховскую ГЭС – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что среди западных партнеров "нет сомнений" в непричастности Украины к подрыву Каховской гидроэлектростанции. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Нет сомнений, что это не Украина сделала. Логика такова, что в любом случае виновата Россия, поскольку подрыв является результатом российской агрессии против Украины", – сказал Кулеба.

По его словам, среди партнеров все еще сохраняются разные мнения относительно того, планировала ли Россия "подрыв именно такого масштаба" или она хотела "что-то меньше сделать, но что-то пошло не по плану".

Он отметил, что среди партнеров "выстраивается консенсус" по поводу того, что теракт на Каховской ГЭС совершила Россия.

Кулеба отметил, что западные медиа допустили ошибку по "распределению ответственности" за подрыв Каховской ГЭС между Украиной и РФ в первые дни после теракта.

"Поэтому ошибка, а я убежден, что это была ошибка, сознательная или несознательная – это другой вопрос. Ошибка западных медиа в "распределении этой ответственности вроде бы" нанесла большой вред правде об этой истории и об этом теракте. Теперь нам приходится сверхусилиями выворачивать эту историю в сторону правды", – сказал он.

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.
  • 8 июня страна-террорист РФ нанесла удары по центру Херсона, пока гражданских жителей эвакуировали от наводнения.

Читайте также: Оккупанты остаются в Новой Каховке, вода начинает спадать – мэр города

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнатерактдмитрий кулебакаховская гэс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 