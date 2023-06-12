Западные партнеры не сомневаются, что это не Украина взорвала Каховскую ГЭС – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что среди западных партнеров "нет сомнений" в непричастности Украины к подрыву Каховской гидроэлектростанции. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

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"Нет сомнений, что это не Украина сделала. Логика такова, что в любом случае виновата Россия, поскольку подрыв является результатом российской агрессии против Украины", – сказал Кулеба.

По его словам, среди партнеров все еще сохраняются разные мнения относительно того, планировала ли Россия "подрыв именно такого масштаба" или она хотела "что-то меньше сделать, но что-то пошло не по плану".

Он отметил, что среди партнеров "выстраивается консенсус" по поводу того, что теракт на Каховской ГЭС совершила Россия.

Кулеба отметил, что западные медиа допустили ошибку по "распределению ответственности" за подрыв Каховской ГЭС между Украиной и РФ в первые дни после теракта.

"Поэтому ошибка, а я убежден, что это была ошибка, сознательная или несознательная – это другой вопрос. Ошибка западных медиа в "распределении этой ответственности вроде бы" нанесла большой вред правде об этой истории и об этом теракте. Теперь нам приходится сверхусилиями выворачивать эту историю в сторону правды", – сказал он.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.

8 июня страна-террорист РФ нанесла удары по центру Херсона, пока гражданских жителей эвакуировали от наводнения.

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