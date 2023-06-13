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Путин и Сийярто призвали к прекращению военной помощи Украине. МИД: Танго на костях

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 21:16
Путин и Сийярто призвали к прекращению военной помощи Украине. МИД: Танго на костях - Фото
Олег Николенко (Скриншот по видео)
Российский диктатор Владимир Путин и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз призвали к прекращению поставок вооружений Украины для якобы "достижения мира". Представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал эти заявления.

Он сравнил недавние заявления Путина и Сийярто по поводу войны России против Украины.

Во время встречи с так называемыми "военкорами" российский диктатор заявил, что Западу якобы следует прекратить поставлять вооружение Украине "если они хотят, чтобы конфликт завершился".

Глава венгерского МИД Сийярто заявил в интервью французскому телеканалу LCI, что поставки вооружений Украины якобы "затягивают войну", а вместо военной помощи международному сообществу якобы "следует работать на мир".

Спикер МИД Украины кратко прокомментировал эти заявления: "Танго на костях".

  • 8 июня 2023 года Русская православная церковь заявила о передаче Венгрии 11 украинских военнопленных "закарпатского происхождения".
  • Вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен 9 июня подтвердил информацию СМИ о передаче стране 11 украинских военнопленных.
  • В МИД Украины сообщили, что украинская сторона не была проинформирована об этой передаче.

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Артём Джерипа
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