Путин и Сийярто призвали к прекращению военной помощи Украине. МИД: Танго на костях

Российский диктатор Владимир Путин и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз призвали к прекращению поставок вооружений Украины для якобы "достижения мира". Представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал эти заявления.

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Он сравнил недавние заявления Путина и Сийярто по поводу войны России против Украины.

Во время встречи с так называемыми "военкорами" российский диктатор заявил, что Западу якобы следует прекратить поставлять вооружение Украине "если они хотят, чтобы конфликт завершился".

Глава венгерского МИД Сийярто заявил в интервью французскому телеканалу LCI, что поставки вооружений Украины якобы "затягивают войну", а вместо военной помощи международному сообществу якобы "следует работать на мир".

Спикер МИД Украины кратко прокомментировал эти заявления: "Танго на костях".

8 июня 2023 года Русская православная церковь заявила о передаче Венгрии 11 украинских военнопленных "закарпатского происхождения".

Вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен 9 июня подтвердил информацию СМИ о передаче стране 11 украинских военнопленных.

В МИД Украины сообщили, что украинская сторона не была проинформирована об этой передаче.

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