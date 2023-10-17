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Орбан в Китае зашел в гости к Путину и сказал, что хочет дружить с Россией – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 13:32
Орбан в Китае зашел в гости к Путину и сказал, что хочет дружить с Россией – Reuters - Фото
Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото - EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Китай встретился с российским диктатором Владимиром Путиным и заявил ему, что Венгрия "никогда не хотела противостоять России и пытается сохранить двусторонние контакты". Об этом сообщает Reuters.

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Как сообщается, Орбан и Путин встретились в правительственном гостевом доме, где поселился в Китае диктатор РФ на время международного форума "Пояс и путь". О том, кто был инициатором встречи, не сообщается.  

Орбан сказал, что Венгрия "никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты".

Путин в ответ выразил удовлетворение тем, что "отношения со многими европейскими странами сохраняются и развиваются" и что "одной из таких стран является Венгрия".

Глава пресс-службы Орбана Берталан Хаваси сообщил Reuters, что Орбан и Путин обсуждали поставки газа и нефти, а также вопросы ядерной энергетики (Росатом строит в Венгрии АЭС по контракту 2014 года, заключенному, как подчеркивает агентство,  "без проведения тендера").

Как заявил Хаваси, Орбан в разговоре с Путиным подчеркнул, что для Европы, включая Венгрию, крайне важно положить конец санкциям в отношении России и "боевым действиям в Украине", а также остановить поток беженцев.

Ранее сегодня сообщалось, что Евросоюз и Венгрия до конца ноября рассчитывают достичь соглашения о разблокировании переговоров о вступлении Украины в ЕС и финансовой помощи Киеву.

  • 27 июня 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "Украина перестала быть суверенной страной" и что он не считает российского диктатора Владимира Путина военным преступником.
  • 29 сентября Орбан сказал, что перед переговорами о вступлении Украины в Европейский Союз нужно сначала понять, какие у нее границы и население.  

Читайте также: Венгрия выглядит как главное препятствие для вступления Украины в ЕС

Сергей Бережной
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