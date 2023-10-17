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Евросоюз обсуждает с Венгрией разблокирование помощи ЕС Украине – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 11:17
Евросоюз обсуждает с Венгрией разблокирование помощи ЕС Украине – Reuters - Фото
Виктор Орбан (Фото - EPA)

До конца ноября Евросоюз и Венгрия рассчитывают достичь соглашения о разблокировании переговоров о вступлении Украины в ЕС и финансовой помощи Киеву. Об этом сообщает Reuters.      

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Финансирование Венгрии из фондов Европейского Союза может быть возобновлено к концу ноября, заявил представитель Будапешта. Ранее согласованная помощь в миллиарды евро для венгерской экономики была приостановлена, как было заявлено, из-за отступления правительства Венгрии от стандартов демократии.

Как заявили высокопоставленные чиновники ЕС, среди целей возобновления финансирования от ЕС является согласие Венгрии на расширение помощи Украине и разблокирование начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Представители ЕС сообщили агентству, что законы, принятые Венгрией для усиления независимости судебной системы, приблизили сделку по размораживанию части из примерно 22 млрд евро помощи на экономическое развитие страны и сделали возможным продолжение переговоров.   

Благодаря размораживанию финансирования со стороны ЕС Венгрия сможет запустить ряд инфраструктурных проектов и дать импульс национальной экономике, которая пытается оправиться от самой продолжительной за последние десятилетия рецессии. 

3 октября сообщалось, что Европейская комиссия планирует разблокировать выделение Венгрии 13 млрд евро, замороженных в прошлом году из-за проблем с верховенством права в этой стране. 

  • 27 июня 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "Украина перестала быть суверенной страной" и что он не считает российского диктатора Владимира Путина военным преступником.
  • 29 сентября Орбан сказал, что перед переговорами о вступлении Украины в Европейский Союз нужно сначала понять, какие у нее границы и население.  

Читайте также: Венгрия выглядит как главное препятствие для вступления Украины в ЕС

Сергей Бережной
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