Євросоюз обговорює з Угорщиною розблокування допомоги ЄС Україні – Reuters

До кінця листопада Євросоюз та Угорщина розраховують досягти угоди про розблокування переговорів щодо вступу України до ЄС та фінансову допомогу Києву. Про це повідомляє Reuters.

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Фінансування Угорщини із фондів Європейського Союзу може бути відновлено до кінця листопада, заявив представник Будапешта. Раніше узгоджену допомогу у мільярди євро для угорської економіки було припинено, як було заявлено, через відступ уряду Угорщини від стандартів демократії.

Як заявили високопосадовці ЄС, серед цілей відновлення фінансування від ЄС є згода Угорщини на розширення допомоги Україні та розблокування початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Представники ЄС повідомили агентству, що закони, прийняті Угорщиною для посилення незалежності судової системи, наблизили угоду з розморожування частини приблизно з 22 млрд євро допомоги на економічний розвиток країни та уможливили продовження переговорів.

Завдяки розморожуванню фінансування з боку ЄС Угорщина зможе запустити низку інфраструктурних проєктів та дати імпульс національній економіці, яка намагається оговтатися від найтривалішої за останні десятиліття рецесії.

3 жовтня повідомлялося, що Європейська комісія планує розблокувати виділення Угорщини 13 млрд євро, заморожених минулого року через проблеми з верховенством права в цій країні.

27 червня 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "Україна перестала бути суверенною країною" і що він не вважає російського диктатора Володимира Путіна військовим злочинцем.

29 вересня Орбан сказав, що перед переговорами щодо вступу України до Європейського Союзу потрібно спочатку зрозуміти, які у неї кордони та населення.

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