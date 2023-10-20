Кулеба сподівається, що Орбан "вимив і продезінфікував руки" після зустрічі з Путіним у КНР
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сподівається, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "вимив та продезінфікував руки" після зустрічі з диктатором Володимиром Путіним у Китаї. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу France 24.
За його словами, він сподівається, що Орбан "хоча б вимив руки та продезінфікував їх після рукостискання з Путіним".
Орбан та Путін зустрілися в урядовому гостьовому будинку, де оселився в Китаї диктатор РФ на час міжнародного форуму "Один пояс, один шлях".
Угорський прем'єр сказав, що його країна "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти".
Путін у відповідь висловив задоволення тим, що "відносини з багатьма європейськими країнами зберігаються та розвиваються" і що "однією з таких країн є Угорщина".
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