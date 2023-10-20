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Кулеба сподівається, що Орбан "вимив і продезінфікував руки" після зустрічі з Путіним у КНР

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 13:10
Кулеба сподівається, що Орбан
Дмитро Кулеба (Фото: EPA/THOMAS PETER)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сподівається, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "вимив та продезінфікував руки" після зустрічі з диктатором Володимиром Путіним у Китаї. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу France 24.

За його словами, він сподівається, що Орбан "хоча б вимив руки та продезінфікував їх після рукостискання з Путіним".

Орбан та Путін зустрілися в урядовому гостьовому будинку, де оселився в Китаї диктатор РФ на час міжнародного форуму "Один пояс, один шлях".

Угорський прем'єр сказав, що його країна "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти".

Путін у відповідь висловив задоволення тим, що "відносини з багатьма європейськими країнами зберігаються та розвиваються" і що "однією з таких країн є Угорщина".

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Дмитро Гриниченко
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