Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав війну Росії проти України "військовою операцією" на зустрічі з диктатором Володимиром Путіним. На це звернув увагу опозиційний угорський депутат Мартон Томпош.

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Політик опублікував відео уривка переговорів Орбана й Путіна, де можна побачити, що угорський прем'єр говорить фразу "katona mûveletek", що перекладається як "військова операція".

За словами Томпоша, те, що відбувається в Україні — це не "військова операція", а війна.

"Війна, в якій за наказом Путіна вбивають закарпатських угорців. Ганьба", – заявив депутат.

Російська пропаганда називає повномасштабну війну, яку Москва веде на знищення України й українського народу "спеціальною військовою операцією". У самій РФ запроваджено кримінальну відповідальність за заперечення цього терміна.

27 червня 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "Україна перестала бути суверенною країною" і що він не вважає російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

29 вересня Орбан сказав, що перед переговорами щодо вступу України до Європейського Союзу потрібно спочатку зрозуміти, які у неї кордони й населення.

Орбан у Китаї зайшов у гості до Путіна і сказав, що хоче дружити з Росією.

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