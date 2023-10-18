RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Орбан на зустрічі з Путіним назвав війну РФ проти України "військовою операцією" — відео видео

Этот материал также доступен на русском
18.10.2023, 07:42
Віктор Орбан і Володимир Путін
Армія Азербайджану вдарила по позиціях російського контингенту у Нагірному Карабаху – відео
Армія Азербайджану вдарила по позиціях російського контингенту у Нагірному Карабаху – відео
Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв
Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав війну Росії проти України "військовою операцією" на зустрічі з диктатором Володимиром Путіним. На це звернув увагу опозиційний угорський депутат Мартон Томпош.

Політик опублікував відео уривка переговорів Орбана й Путіна, де можна побачити, що угорський прем'єр говорить фразу "katona mûveletek", що перекладається як "військова операція".

За словами Томпоша, те, що відбувається в Україні — це не "військова операція", а війна.

"Війна, в якій за наказом Путіна вбивають закарпатських угорців. Ганьба", – заявив депутат.

Російська пропаганда називає повномасштабну війну, яку Москва веде на знищення України й українського народу "спеціальною військовою операцією". У самій РФ запроваджено кримінальну відповідальність за заперечення цього терміна.

Читайте також: Угорщина виглядає як головна перешкода для вступу України до ЄС

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаволодимир путіндезінформаціяугорщинапропагандаВіктор ОрбанМартон Томпош
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 