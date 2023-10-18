Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал войну России против Украины "военной операцией" на встрече с диктатором Владимиром Путиным. На это обратил внимание оппозиционный венгерский депутат Мартон Томпош.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Политик опубликовал видео отрывка переговоров Орбана и Путина, где можно увидеть, что венгерский премьер говорит фразу "katona mûveletek", что переводится как "военная операция".

По словам Томпоша, происходящее в Украине — это не "военная операция", а война.

"Война, в которой по приказу Путина убивают закарпатских венгров. Позор", — заявил депутат.

Российская пропаганда называет полномасштабную войну, которую Москва ведет на уничтожение Украины и украинского народа "специальной военной операцией". В самой РФ введена уголовная ответственность за отрицание этого термина.

27 июня 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "Украина перестала быть суверенной страной" и что он не считает российского диктатора Владимира Путина военным преступником.

29 сентября Орбан сказал, что перед переговорами о вступлении Украины в Европейский Союз нужно сначала понять, какие у нее границы и население.

Орбан в Китае зашел в гости к Путину и сказал, что хочет дружить с Россией.

Читайте также: Венгрия выглядит как главное препятствие для вступления Украины в ЕС

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.