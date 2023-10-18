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Орбан на встрече с Путиным назвал войну РФ против Украины "военной операцией" — видео видео

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18.10.2023, 07:42
Виктор Орбан и Владимир Путин
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал войну России против Украины "военной операцией" на встрече с диктатором Владимиром Путиным. На это обратил внимание оппозиционный венгерский депутат Мартон Томпош.

Политик опубликовал видео отрывка переговоров Орбана и Путина, где можно увидеть, что венгерский премьер говорит фразу "katona mûveletek", что переводится как "военная операция".

По словам Томпоша, происходящее в Украине — это не "военная операция", а война. 

"Война, в которой по приказу Путина убивают закарпатских венгров. Позор", — заявил депутат.

Российская пропаганда называет полномасштабную войну, которую Москва ведет на уничтожение Украины и украинского народа "специальной военной операцией". В самой РФ введена уголовная ответственность за отрицание этого термина. 
  • 27 июня 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "Украина перестала быть суверенной страной" и что он не считает российского диктатора Владимира Путина военным преступником.
  • 29 сентября Орбан сказал, что перед переговорами о вступлении Украины в Европейский Союз нужно сначала понять, какие у нее границы и население.  
  • Орбан в Китае зашел в гости к Путину и сказал, что хочет дружить с Россией. 

Читайте также: Венгрия выглядит как главное препятствие для вступления Украины в ЕС

Дмитрий Гриниченко
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