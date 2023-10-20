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Кулеба надеется, что Орбан "вымыл и продезинфицировал руки" после встречи с Путиным в КНР

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 13:10
Кулеба надеется, что Орбан
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA/THOMAS PETER)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба надеется, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "вымыл и продезинфицировал руки" после встречи с диктатором Владимиром Путиным в Китае. Об этом он сообщил в интервью каналу France 24.

По его словам, он надеется, что Орбан "хотя бы вымыл руки и продезинфицировал их после рукопожатия с Путиным".

Орбан и Путин встретились в правительственном гостевом доме, где поселился в Китае диктатор РФ на время международного форума "Один пояс, один путь". 

Венгерский премьер сказал, что его страна "никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты".

Путин в ответ выразил удовлетворение тем, что "отношения со многими европейскими странами сохраняются и развиваются" и что "одной из таких стран является Венгрия".

  • Орбан на встрече с Путиным назвал войну РФ против Украины "военной операцией" — видео.
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Дмитрий Гриниченко
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