Кулеба надеется, что Орбан "вымыл и продезинфицировал руки" после встречи с Путиным в КНР

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба надеется, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "вымыл и продезинфицировал руки" после встречи с диктатором Владимиром Путиным в Китае. Об этом он сообщил в интервью каналу France 24.

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По его словам, он надеется, что Орбан "хотя бы вымыл руки и продезинфицировал их после рукопожатия с Путиным".

Орбан и Путин встретились в правительственном гостевом доме, где поселился в Китае диктатор РФ на время международного форума "Один пояс, один путь".

Венгерский премьер сказал, что его страна "никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты".

Путин в ответ выразил удовлетворение тем, что "отношения со многими европейскими странами сохраняются и развиваются" и что "одной из таких стран является Венгрия".

Орбан на встрече с Путиным назвал войну РФ против Украины "военной операцией" — видео.

7 июня 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "Украина перестала быть суверенной страной" и что он не считает российского диктатора Владимира Путина военным преступником.

29 сентября Орбан сказал, что перед переговорами о вступлении Украины в Европейский Союз нужно сначала понять, какие у нее границы и население.

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