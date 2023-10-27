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Прем'єр Люксембургу про рукостискання Орбана з Путіним: Середній палець усім українським солдатам

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 11:43
Прем'єр Люксембургу про рукостискання Орбана з Путіним: Середній палець усім українським солдатам - Фото
Ксав'є Беттель (Фото: ЕРА, Julien Warnand)

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав’є Беттель на полях саміту ЄС заявив, що взаємодії угорського колеги Віктора Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним – це "середній палець усім українським солдатам".

"Те, що він (Орбан. – Ред.) зробив з Путіним – це середній палець для всіх солдатів, які щодня помирають в Україні та страждають від російського нападу", – сказав Беттель.

7 жовтня Орбан зустрівся з Путіним у Китаї та потиснув йому руку. На це негативно публічно відреагували не тільки в Україні, але й у більшості країн ЄС. 

Голова уряду Люксембургу зазначив, що ЄС не повинен стати заручником угорського прем'єра, який висуває фінансові вимоги для схвалення підтримки України.

"Орбан каже: якщо вам потрібні гроші для України – тоді нам також потрібні гроші для нас. Ми у цій ситуації не повинні бути заручниками пана Орбана. Я переконаний, ми повинні знайти позитивні рішення. Ми не повинні забувати минуле, і Орбан теж", – сказав Беттель.

У розмові з журналістами він також згадав нового словацького прем'єра Роберта Фіцо, який напередодні заявив, що його країна остаточно відмовляє Україні у військовій допомозі.

Беттель заявив, що Люксембург ніколи не приєднається до політики Угорщини та Словаччини щодо допомоги Україні.

  • 7 червня 2023 року Орбан заявив, що "Україна перестала бути суверенною країною" і він не вважає Путіна воєнним злочинцем.
  • Також угорський прем'єр на зустрічі з російським диктатором назвав війну РФ проти України "воєнною операцією".

Читайте також: Прем'єрка Естонії про Угорщину: Це стає проблемою, яку необхідно вирішити

Мілана Головань
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війнаволодимир путінВіктор ОрбанКсав’є Беттель
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