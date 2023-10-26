Прем'єрка Естонії про Угорщину: Це стає проблемою, яку необхідно вирішити

Прем'єрка Естонії Кая Каллас напередодні саміту ЄС заявила, що Угорщина стає проблемою для Європейського Союзу, яку необхідно вирішити, оскільки зберігати єдність стає дедалі складніше. Її цитує The Guardian.

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"Це стає проблемою, яку ми повинні вирішити. У нас і раніше були різні думки, і нам вдавалося зберігати єдність, але щодо Угорщини це стає дедалі складніше. Ми – Європейський Союз, у нас є правила, за якими ми ухвалюємо рішення", – сказала вона.

Каллас висловила здивування тим, що Будапешт дотримується поглядів, які протилежні поглядам більшості країн – членів ЄС, а також залишається поза межами єврозони, попри високу інфляцію. За її словами, саме Угорщина потребує Європейського Союзу, а не навпаки.

ДОВІДКА. Влада Угорщини на чолі з прем'єром . Влада Угорщини на чолі з прем'єром Віктором Орбаном вже давно випробовує терпіння лідерів Європейського Союзу, затримуючи вступ Швеції до НАТО, блокуючи підтримку України та протестуючи проти нових законів про міграцію. 7 жовтня Орбан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї, потиснувши йому руку. На це негативно публічно відреагували не тільки в Україні, але й у більшості країн ЄС. 25 жовтня угорський прем'єр порівняв членство Угорщини в ЄС із радянською окупацією, глава євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що Угорщину ніхто в Євросоюзі не тримає.

7 червня 2023 року Орбан заявив, що "Україна перестала бути суверенною країною" і він не вважає Путіна воєнним злочинцем.

29 вересня Орбан сказав, що перед переговорами щодо вступу України до Європейського Союзу потрібно спочатку зрозуміти, які у неї кордони та населення.

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