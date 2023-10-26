Прем'єрка Естонії про Угорщину: Це стає проблемою, яку необхідно вирішити
Прем'єрка Естонії Кая Каллас напередодні саміту ЄС заявила, що Угорщина стає проблемою для Європейського Союзу, яку необхідно вирішити, оскільки зберігати єдність стає дедалі складніше. Її цитує The Guardian.
"Це стає проблемою, яку ми повинні вирішити. У нас і раніше були різні думки, і нам вдавалося зберігати єдність, але щодо Угорщини це стає дедалі складніше. Ми – Європейський Союз, у нас є правила, за якими ми ухвалюємо рішення", – сказала вона.
Каллас висловила здивування тим, що Будапешт дотримується поглядів, які протилежні поглядам більшості країн – членів ЄС, а також залишається поза межами єврозони, попри високу інфляцію. За її словами, саме Угорщина потребує Європейського Союзу, а не навпаки.
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