RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Прем'єрка Естонії про Угорщину: Це стає проблемою, яку необхідно вирішити

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 16:51
Прем'єрка Естонії про Угорщину: Це стає проблемою, яку необхідно вирішити - Фото
Кая Каллас (Фото: ЕРА, CHRISTOPHE ENA)

Прем'єрка Естонії Кая Каллас напередодні саміту ЄС заявила, що Угорщина стає проблемою для Європейського Союзу, яку необхідно вирішити, оскільки зберігати єдність стає дедалі складніше. Її цитує The Guardian.

"Це стає проблемою, яку ми повинні вирішити. У нас і раніше були різні думки, і нам вдавалося зберігати єдність, але щодо Угорщини це стає дедалі складніше. Ми – Європейський Союз, у нас є правила, за якими ми ухвалюємо рішення", – сказала вона.

Каллас висловила здивування тим, що Будапешт дотримується поглядів, які протилежні поглядам більшості країн – членів ЄС, а також залишається поза межами єврозони, попри високу інфляцію. За її словами, саме Угорщина потребує Європейського Союзу, а не навпаки.

ДОВІДКА. Влада Угорщини на чолі з прем'єром Віктором Орбаном вже давно випробовує терпіння лідерів Європейського Союзу, затримуючи вступ Швеції до НАТО, блокуючи підтримку України та протестуючи проти нових законів про міграцію. 7 жовтня Орбан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї, потиснувши йому руку. На це негативно публічно відреагували не тільки в Україні, але й у більшості країн ЄС. 25 жовтня угорський прем'єр порівняв членство Угорщини в ЄС із радянською окупацією, глава євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що Угорщину ніхто в Євросоюзі не тримає.
  • 7 червня 2023 року Орбан заявив, що "Україна перестала бути суверенною країною" і він не вважає Путіна воєнним злочинцем.
  • 29 вересня Орбан сказав, що перед переговорами щодо вступу України до Європейського Союзу потрібно спочатку зрозуміти, які у неї кордони та населення.

Читайте також: Петр Павел про рукостискання Орбана та Путіна: Мета таких зустрічей – зламати єдність Європи

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
угорщинаКая КалласЕстоніяВіктор Орбан

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 