Премьер Эстонии о Венгрии: Это становится проблемой, которую необходимо решить
Премьер Эстонии Кая Каллас накануне саммита ЕС заявила, что Венгрия становится проблемой для Европейского Союза, которую необходимо решить, поскольку сохранять единство становится все сложнее. Ее цитирует The Guardian.
"Это становится проблемой, которую мы должны решить. У нас и раньше были разные мнения, и нам удавалось сохранять единство, но в отношении Венгрии это становится все сложнее. Мы – Европейский Союз, у нас есть правила, по которым мы принимаем решения", – сказала она.
Каллас выразила удивление тем, что Будапешт придерживается взглядов, противоположных взглядам большинства стран – членов ЕС, а также остается за пределами еврозоны, несмотря на высокую инфляцию. По ее словам, именно Венгрия нуждается в Европейском Союзе, а не наоборот.
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