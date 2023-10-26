Премьер Эстонии о Венгрии: Это становится проблемой, которую необходимо решить

Премьер Эстонии Кая Каллас накануне саммита ЕС заявила, что Венгрия становится проблемой для Европейского Союза, которую необходимо решить, поскольку сохранять единство становится все сложнее. Ее цитирует The Guardian.

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"Это становится проблемой, которую мы должны решить. У нас и раньше были разные мнения, и нам удавалось сохранять единство, но в отношении Венгрии это становится все сложнее. Мы – Европейский Союз, у нас есть правила, по которым мы принимаем решения", – сказала она.

Каллас выразила удивление тем, что Будапешт придерживается взглядов, противоположных взглядам большинства стран – членов ЕС, а также остается за пределами еврозоны, несмотря на высокую инфляцию. По ее словам, именно Венгрия нуждается в Европейском Союзе, а не наоборот.

СПРАВКА. Власти Венгрии во главе с премьером . Власти Венгрии во главе с премьером Виктором Орбаном уже давно испытывают терпение лидеров Европейского Союза, задерживая вступление Швеции в НАТО, блокируя поддержку Украины и протестуя против новых законов о миграции. 7 октября Орбан встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае, пожав ему руку. На это негативно публично отреагировали не только в Украине, но и в большинстве стран ЕС. 25 октября венгерский премьер сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Венгрию никто в Евросоюзе не держит.

7 июня 2023 года Орбан заявил, что "Украина перестала быть суверенной страной" и он не считает Путина военным преступником.

29 сентября Орбан сказал, что перед переговорами о вступлении Украины в Европейский Союз нужно сначала понять, какие у нее границы и население.

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