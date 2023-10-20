RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Петр Павел про рукостискання Орбана та Путіна: Мета таких зустрічей – зламати єдність Європи

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 16:14
Петр Павел про рукостискання Орбана та Путіна: Мета таких зустрічей – зламати єдність Європи - Фото
Віктор Орбан та Володимир Путін (Фото - EPA)

Путін зустрічається з європейськими лідерами не для досягнення миру, а для внесення розколу в Євросоюз. Так президент Чехії Петр Павел прокоментував рукостискання у Пекіні між російським диктатором Володимиром Путіним і прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Про це повідомляє The Guardian.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Президент Чехії зазначив, що Путін "проводить такі зустрічі лише з метою зруйнувати єдність європейських країн та всього демократичного світу", і що європейські політики "не повинні йти у нього на поводі".

"Як неодноразово було показано, Путін зустрічається з європейськими лідерами не для досягнення миру в Україні, оскільки миру він може досягти без будь-яких переговорів, просто припинивши напади та вивівши війська з території України ", – сказав Петр Павел.

17 жовтня Орбан і Путін зустрілися у Китаї. Угорський прем'єр сказав, що його країна "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти".

Також Орбан на зустрічі з Путіним назвав війну РФ проти України "воєнною операцією".

20 жовтня глава МЗС Дмитро Кулеба сказав, що він сподівається, що Орбан "вимив і продезінфікував руки" після зустрічі з Путіним.

  • 7 червня 2023 року Орбан заявив, що "Україна перестала бути суверенною країною" і що він не вважає Путіна воєнним злочинцем.
  • 29 вересня Орбан сказав, що перед переговорами щодо вступу України до Європейського Союзу потрібно спочатку зрозуміти, які у неї кордони та населення.

Читайте також: Угорщина виглядає як головна перешкода для вступу України до ЄС

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаволодимир путінугорщинаВіктор Орбанпетр павел

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 