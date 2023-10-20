Петр Павел про рукостискання Орбана та Путіна: Мета таких зустрічей – зламати єдність Європи

Путін зустрічається з європейськими лідерами не для досягнення миру, а для внесення розколу в Євросоюз. Так президент Чехії Петр Павел прокоментував рукостискання у Пекіні між російським диктатором Володимиром Путіним і прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Про це повідомляє The Guardian.

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Президент Чехії зазначив, що Путін "проводить такі зустрічі лише з метою зруйнувати єдність європейських країн та всього демократичного світу", і що європейські політики "не повинні йти у нього на поводі".

"Як неодноразово було показано, Путін зустрічається з європейськими лідерами не для досягнення миру в Україні, оскільки миру він може досягти без будь-яких переговорів, просто припинивши напади та вивівши війська з території України ", – сказав Петр Павел.

17 жовтня Орбан і Путін зустрілися у Китаї. Угорський прем'єр сказав, що його країна "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти".

Також Орбан на зустрічі з Путіним назвав війну РФ проти України "воєнною операцією".

20 жовтня глава МЗС Дмитро Кулеба сказав, що він сподівається, що Орбан "вимив і продезінфікував руки" після зустрічі з Путіним.

7 червня 2023 року Орбан заявив, що "Україна перестала бути суверенною країною" і що він не вважає Путіна воєнним злочинцем.

29 вересня Орбан сказав, що перед переговорами щодо вступу України до Європейського Союзу потрібно спочатку зрозуміти, які у неї кордони та населення.

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