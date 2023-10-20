Петр Павел про рукопожатие Орбана и Путина: Цель таких встреч – сломать единство Европы

Путин встречается с европейскими лидерами не для достижения мира, а для внесения раскола в Евросоюз. Так президент Чехии Петр Павел прокомментировал рукопожатие в Пекине между российским диктатором Владимиром Путиным и премьером Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщает The Guardian.

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Президент Чехии отметил, что Путин "проводит такие встречи только с целью разрушить единство европейских стран и всего демократического мира", и что европейские политики "не должны идти у него на поводу".

"Как неоднократно было показано, Путин встречается с европейскими лидерами не для достижения мира в Украине, так как мира он может достичь без каких-либо переговоров, просто прекратив нападения и выведя войска с территории Украины", — сказал Петр Павел.

17 октября Орбан и Путин встретились в Китае. Венгерский премьер сказал, что его страна "никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты".

Также Орбан на встрече с Путиным назвал войну РФ против Украины "военной операцией".

20 октября глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что он надеется, что Орбан "вымыл и продезинфицировал руки" после встречи с Путиным.

7 июня 2023 года Орбан заявил, что "Украина перестала быть суверенной страной" и что он не считает российского диктатора Владимира Путина военным преступником.

29 сентября Орбан сказал, что перед переговорами о вступлении Украины в Европейский Союз нужно сначала понять, какие у нее границы и население.

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