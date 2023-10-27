Премьер Люксембурга об Орбане с Путиным: Средний палец всем украинским солдатам

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель на полях саммита ЕС заявил, что взаимодействие венгерского коллеги Виктора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным – это "средний палец всем украинским солдатам".

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"То, что он (Орбан. – Ред.) сделал с Путиным – это средний палец для всех солдат, которые ежедневно умирают в Украине и страдают от российского нападения", – сказал Беттель.

7 октября Орбан встретился с Путиным в Китае и пожал ему руку. На это негативно публично отреагировали не только на Украине, но и в большинстве стран ЕС.

Глава правительства Люксембурга отметил, что ЕС не должен стать заложником венгерского премьера, выдвигающего финансовые требования для одобрения поддержки Украины.

"Орбан говорит: если вам нужны деньги для Украины – тогда нам тоже нужны деньги для нас. Мы в этой ситуации не должны быть заложниками господина Орбана. Я убежден, мы должны найти положительные решения. Мы не должны забывать прошлое, и Орбан тоже", – сказал Беттель.

В разговоре с журналистами он также упомянул нового словацкого премьера Роберта Фицо, который накануне заявил, что его страна окончательно отказывает Украине в военной помощи.

Беттель заявил, что Люксембург никогда не присоединится к политике Венгрии и Словакии относительно помощи Украине.

7 июня 2023 года Орбан заявил, что "Украина перестала быть суверенной страной" и не считает Путина военным преступником.

Также венгерский премьер на встрече с российским диктатором назвал войну РФ против Украины "военной операцией".

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