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Орбан заявив, що допомога Україні — це "не інтерес Угорщини, а цивілізована поведінка"

Этот материал также доступен на русском
22.10.2023, 09:17
Орбан заявив, що допомога Україні — це
Віктор Орбан (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що допомога Україні — це "не інтерес" його країни, а "проста цивілізована поведінка". Його вислів цитує канал neČT24.

За його словами, Будапешт "не приймає аргументу українців, який звучить так, що вони зараз жертвують собою заради нас".

"Це все невірно. Українці зараз не жертвують собою заради Угорщини. Твердження, що українці зараз захищають європейську свободу, Європу чи Угорщину від Росії, не відповідає дійсності. Україна нас не захищає. Ми можемо захистити себе разом із НАТО. Наша безпека не забезпечується Україною", – сказав Орбан.

Він зазначив, що "саме тому Угорщина допомагає, а не тому, що це в її інтересах".

"І це зрозуміло. Допомога Україні не на користь народу Угорщини, а проста цивілізована поведінка, надання допомоги, якщо це не суперечить інтересам Угорщини", – резюмував угорський прем'єр.

  • 17 жовтня Орбан і диктатор Путін зустрілися у Китаї. Угорський прем'єр сказав, що його країна "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти".
  • Також Орбан на зустрічі з Путіним назвав війну РФ проти України "військовою операцією".
  • 20 жовтня глава МЗС Дмитро Кулеба сказав, що він сподівається, що Орбан "вимив та продезінфікував руки" після зустрічі з Путіним.

Читайте також: Петр Павел про рукостискання Орбана та Путіна: Мета таких зустрічей – зламати єдність Європи

Дмитро Гриниченко
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війнаНАТОугорщинаВіктор Орбанвійськова допомога
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