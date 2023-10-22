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Орбан заявил, что помощь Украине — это "не интерес Венгрии, а цивилизованное поведение"

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2023, 09:17
Орбан заявил, что помощь Украине — это
Виктор Орбан (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что помощь Украине — это "не интерес" его страны, а "простое цивилизованное поведение". Его высказывание цитирует канал neČT24.

По его словам, Будапешт "не принимает аргумент украинцев, который звучит так, что они сейчас жертвуют собой ради нас". 

"Это все неверно. Украинцы сейчас не жертвуют собой ради Венгрии. Утверждение, что украинцы сейчас защищают европейскую свободу, Европу или Венгрию от России, не соответствует действительности. Украина нас не защищает. Мы можем защитить себя вместе с НАТО. Наша безопасность не обеспечивается Украиной", — сказал Орбан.

Он отметил, что "именно поэтому Венгрия помогает, а не потому что это в ее интересах". 

"И это ясно. Помощь Украине не в интересах народа Венгрии, а простое цивилизованное поведение, оказание помощи, если это не противоречит интересам Венгрии", — резюмировал венгерский премьер.

  • 17 октября Орбан и диктатор Путин встретились в Китае. Венгерский премьер сказал, что его страна "никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты".
  • Также Орбан на встрече с Путиным назвал войну РФ против Украины "военной операцией".
  • 20 октября глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что он надеется, что Орбан "вымыл и продезинфицировал руки" после встречи с Путиным.

Читайте также: Петр Павел про рукопожатие Орбана и Путина: Цель таких встреч – сломать единство Европы

Дмитрий Гриниченко
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