Орбан заявил, что помощь Украине — это "не интерес Венгрии, а цивилизованное поведение"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что помощь Украине — это "не интерес" его страны, а "простое цивилизованное поведение". Его высказывание цитирует канал neČT24.

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По его словам, Будапешт "не принимает аргумент украинцев, который звучит так, что они сейчас жертвуют собой ради нас".

"Это все неверно. Украинцы сейчас не жертвуют собой ради Венгрии. Утверждение, что украинцы сейчас защищают европейскую свободу, Европу или Венгрию от России, не соответствует действительности. Украина нас не защищает. Мы можем защитить себя вместе с НАТО. Наша безопасность не обеспечивается Украиной", — сказал Орбан.

Он отметил, что "именно поэтому Венгрия помогает, а не потому что это в ее интересах".

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