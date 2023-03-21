У Орбана назвали причину, по которой Будапешт может не поддержать интеграцию Украины в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если Украина "не будет уважать права нацменьшинств", Будапешт в будущем может не поддержать ее интеграцию в ЕС и НАТО. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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В министерстве сообщают, что он имел в виду закарпатских венгров.

Сийярто считает "недопустимым" то, что 99 венгерских начальных и средних школ в Закарпатье оказались под угрозой закрытия с 1 сентября. В то же время, по его словам, 1300 школ и детсадов в Венгрии приняли украинских детей-беженцев.

Венгерский чиновник сказал, что по этому поводу он даже обратился к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, чтобы тот "дал Киеву понять, что уважение национальных прав является одной из самых основных европейских ценностей и что права венгерского национального сообщества следует уважать".

Сийярто добавил, что такой диалог между украинскими властями и главой евродипломатии должен состояться во время потенциальных переговоров по вступлению Украины в ЕС.

6 марта 2023 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал заявления Будапешта и заявил, что таким образом Венгрия призывает Украину к капитуляции.

20 марта Венгрия отказалась принять участие в совместном проекте стран-членов Евросоюза по закупке боеприпасов для Украины на сумму 2 млрд евро.

В тот же день в Будапеште заблокировали совместное заявление государств-членов Евросоюза о выдаче международного ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

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Мілана Головань

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