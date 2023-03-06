Власти Венгрии призывают к капитуляции Украины и адвокатируют российский геноцид – Подоляк

Когда власти Венгрии требуют немедленного прекращения огня и мирных переговоров, "потому что мир — единственный способ спасти жизни", они играют адвоката дьявола, потому что это призыв к украинской капитуляции и геноциду. Об этом, реагируя на заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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В интервью хорватскому каналу N1 Сийярто заявил на замечание ведущей, что окончание войны зависит от российского диктатора Владимира Путина, – "в войне есть две стороны".

На вопрос, что было бы с Украиной, если бы Запад не помог ей вооружением и боеприпасами, глава МИД Венгрии не ответил, а сказал, что "важнее" вопрос, что было бы, если бы не началась война, "потому что этой войны нужно было избежать". При этом ему "ясно, кто на кого напал"; он осудил Россию за войну.

По его словам, "должны соблюдаться территориальная целостность и суверенитет". Как это сделать, когда часть территории Украины оккупирована и РФ собирается забрать еще больше, он не уточнил.

Если произойдет эскалация, она будет происходить "не за тысячи километров", предостерег Сийярто, а в соседних регионах: "Погибнут не датчане, а немцы и венгры".

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Реагируя на эти заявления, Подоляк написал, что "адвокатом дьявола иногда быть выгодно, но чаще это приводит к историческому фиаско".

"Когда Венгрия (устами Сийярто) говорит, что "цель – прекратить убивать людей, то есть прекратить огонь", – она призывает к капитуляции Украины и адвокатирует российский геноцид", – отметил он.

Представитель ОП посоветовал официальному Будапешту "внимательнее всмотреться в историю".

6 марта 2023 года в Венгрии заявили, что их премьер Орбан приедет в Киев, когда "все условия будут соблюдены".

Ранее Орбан поддержал "мирный план" Китая, за что в оппозиции его назвали агентом России.

Євген Пилипенко

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