Орбан приедет в Киев, когда "все условия будут соблюдены" – глава МИД Венгрии

Идет подготовка к визиту в Киев премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом в интервью хорватскому каналу N1 сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, добавив, что есть определенные условия.

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Он подтвердил, что известный поддержкой кремлевской пропаганды и риторики Орбан действительно получил приглашение с Банковой.

По его словам, сейчас технические детали, касающиеся подготовки визита, "нуждаются в уточнении".

"Как только они [у Орбана] увидят, что все условия соблюдены, визит может состояться", – отметил глава венгерского МИД.

На днях Орбан заявил, что Венгрия "уважает и помогает украинцам, но не будет ставить их интересы выше своих".

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Євген Пилипенко

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