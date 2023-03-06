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Орбан приедет в Киев, когда "все условия будут соблюдены" – глава МИД Венгрии

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 10:58
Орбан приедет в Киев, когда
Виктор Орбан (фото - ЕРА)

Идет подготовка к визиту в Киев премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом в интервью хорватскому каналу N1 сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, добавив, что есть определенные условия.

Он подтвердил, что известный поддержкой кремлевской пропаганды и риторики Орбан действительно получил приглашение с Банковой.

По его словам, сейчас технические детали, касающиеся подготовки визита, "нуждаются в уточнении".

"Как только они [у Орбана] увидят, что все условия соблюдены, визит может состояться", – отметил глава венгерского МИД.

На днях Орбан заявил, что Венгрия "уважает и помогает украинцам, но не будет ставить их интересы выше своих".

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Євген Пилипенко
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