Орбан приедет в Киев, когда "все условия будут соблюдены" – глава МИД Венгрии
06.03.2023, 10:58
Виктор Орбан (фото - ЕРА)
Идет подготовка к визиту в Киев премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом в интервью хорватскому каналу N1 сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, добавив, что есть определенные условия.
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Он подтвердил, что известный поддержкой кремлевской пропаганды и риторики Орбан действительно получил приглашение с Банковой.
По его словам, сейчас технические детали, касающиеся подготовки визита, "нуждаются в уточнении".
"Как только они [у Орбана] увидят, что все условия соблюдены, визит может состояться", – отметил глава венгерского МИД.
На днях Орбан заявил, что Венгрия "уважает и помогает украинцам, но не будет ставить их интересы выше своих".
- В августе 2022 года министр иностранных дел Кулеба назвал Венгрию "пятой колонной самой себя", а не Кремля.
- В конце того же года Орбан заявил, что "нельзя ожидать отказа Украины от территорий ради денег, ресурсов и мира в Европе".
- В феврале 2023-го глава МИД Словакии обматерил Орбана. Назвал его "карпатским коллаборационистом Путина".
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