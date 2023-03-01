Орбан: Венгрия уважает и помогает украинцам, но не будет ставить их интересы выше своих

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна помогает украинцам, но не будет ставить их интересы выше своих. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы уважаем и помогаем украинцам. Есть одна вещь, которую мы не будем делать: ставить их интересы выше наших. Как премьер-министр Венгрии я несу ответственность за венгерский народ. Поэтому мы всегда будем ставить Венгрию на первое место! Это мой моральный компас", – заявил Орбан.

В другом своем твите сегодня после встречи с президентом Египта Орбан написал, что "миру нужно немедленное прекращение огня в российско-украинской войне".

"Чем больше стран говорят голосом мира, тем больше у нас шансов избежать эскалации и дальнейших страданий", – написал премьер Венгрии.

Читайте также: Вице-президент Еврокомиссии: Европейские политики относятся к Венгрии слишком корректно

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.