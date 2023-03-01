Орбан: Венгрия уважает и помогает украинцам, но не будет ставить их интересы выше своих
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна помогает украинцам, но не будет ставить их интересы выше своих. Об этом он написал в Twitter.
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"Мы уважаем и помогаем украинцам. Есть одна вещь, которую мы не будем делать: ставить их интересы выше наших. Как премьер-министр Венгрии я несу ответственность за венгерский народ. Поэтому мы всегда будем ставить Венгрию на первое место! Это мой моральный компас", – заявил Орбан.
В другом своем твите сегодня после встречи с президентом Египта Орбан написал, что "миру нужно немедленное прекращение огня в российско-украинской войне".
"Чем больше стран говорят голосом мира, тем больше у нас шансов избежать эскалации и дальнейших страданий", – написал премьер Венгрии.
- В конце января Орбан сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора", а один из командиров в ВСУ, украинский венгр, написал Орбану послание.
- Также он заявлял, что Украина может воевать, пока США поддерживают ее.
- Орбан заявил, что поддерживает "мирный план" Китая, где не упоминается о необходимости вывода российских войск из Украины.
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