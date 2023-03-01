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Орбан: Венгрия уважает и помогает украинцам, но не будет ставить их интересы выше своих

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 19:53
Орбан: Венгрия уважает и помогает украинцам, но не будет ставить их интересы выше своих - Фото
Виктор Орбан (фото – ЕРА)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна помогает украинцам, но не будет ставить их интересы выше своих. Об этом он написал в Twitter.

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"Мы уважаем и помогаем украинцам. Есть одна вещь, которую мы не будем делать: ставить их интересы выше наших. Как премьер-министр Венгрии я несу ответственность за венгерский народ. Поэтому мы всегда будем ставить Венгрию на первое место! Это мой моральный компас", – заявил Орбан.

В другом своем твите сегодня после встречи с президентом Египта Орбан написал, что "миру нужно немедленное прекращение огня в российско-украинской войне".

"Чем больше стран говорят голосом мира, тем больше у нас шансов избежать эскалации и дальнейших страданий", – написал премьер Венгрии.

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Оксана Житнюк
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Венгрия виктор орбан
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