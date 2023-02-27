Орбан поддержал "мирный план" Китая. В оппозиции его назвали агентом России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в венгерском парламенте в понедельник заявил, что поддерживает предложенный мирный план Китая, где не упоминается о необходимости вывода российских войск из Украины. Об этом говорится на сайте венгерского правительства.

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Орбан сказал, что с тревогой наблюдает, как "вся Европа шаг за шагом скатывается к войне". Европейские страны передают Украине танки и обсуждают истребители. Такими темпами могут найтись и те, кто захочет ввести войска в Украину, считает Орбан.

Он сказал, что Венгрия делает по-другому: не поставляет оружие в Украину и тем более не будет вступать в войну. По словам Орбана, он хочет скорейшего окончания боевых действий, так как "никто не может победить в этой войне".

По его мнению, необходимо прекращение огня и мирные переговоры, поэтому он считает важным мирный план Китая и поддерживает его.

Лидер оппозиционной Демократической коалиции, бывший премьер Ференц Дюрчань в ответ сказал, что Орбан действительно поддерживает "мир убийцы".

"Они действительно хотят, чтобы Украина сдалась. Грязные мысли, грязное поведение. На самом деле они поддерживают Трианонский мир за счет Украины", – сказал Дюрчань.

По его словам, нужно разобраться, почему Орбан встал на сторону Путина. "Возможно ли, что премьер-министр Венгрии является агентом России?" – сказал Дюрчань.

Президент США Джо Байден подверг критике "мирный" план Китая по урегулированию войны РФ против Украины. По его словам, предложенная инициатива выгодна только России.

Канцлер Германии считает, что в плане Китая не хватает строчки о выводе войск РФ, а главный дипломат ЕС сказал, что этот план ставит на один уровень агрессора и жертву.

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Андрій Водяний

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