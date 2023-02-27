UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Орбан поддержал "мирный план" Китая. В оппозиции его назвали агентом России

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 21:09
Орбан поддержал
Виктор Орбан (Фото: Miniszterelnö9ki Sajtóiroda Fischer Zoltán)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в венгерском парламенте в понедельник заявил, что поддерживает предложенный мирный план Китая, где не упоминается о необходимости вывода российских войск из Украины. Об этом говорится на сайте венгерского правительства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Орбан сказал, что с тревогой наблюдает, как "вся Европа шаг за шагом скатывается к войне". Европейские страны передают Украине танки и обсуждают истребители. Такими темпами могут найтись и те, кто захочет ввести войска в Украину, считает Орбан.

Он сказал, что Венгрия делает по-другому: не поставляет оружие в Украину и тем более не будет вступать в войну. По словам Орбана, он хочет скорейшего окончания боевых действий, так как "никто не может победить в этой войне".

По его мнению, необходимо прекращение огня и мирные переговоры, поэтому он считает важным мирный план Китая и поддерживает его.

Лидер оппозиционной Демократической коалиции, бывший премьер Ференц Дюрчань в ответ сказал, что Орбан действительно поддерживает "мир убийцы".

"Они действительно хотят, чтобы Украина сдалась. Грязные мысли, грязное поведение. На самом деле они поддерживают Трианонский мир за счет Украины", – сказал Дюрчань.

По его словам, нужно разобраться, почему Орбан встал на сторону Путина. "Возможно ли, что премьер-министр Венгрии является агентом России?" – сказал Дюрчань.

Читайте также: Китай опубликовал "мирный" план из 12 пунктов. Там общие фразы и призывы к переговорам

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай Венгрия виктор орбан
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 