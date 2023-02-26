Шольц раскритиковал китайский "мирный план": Не хватает строчки о выводе войск РФ

Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что китайский "мирный план" должен иметь еще один пункт – о выводе войск России с территории Украины, пишет Welt.

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"По моему мнению, не хватает четкой строки, которая сказала бы: российские войска также должны выйти. Остается правдой то, что диктованного мира по-русски быть не может. Президент России Владимир Путин должен это осознать", – сказал он.

При этом Шольц назвал правильным упоминание в предложениях Китая о недопущении применения ядерного оружия.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Президент США Джо Байден тоже раскритиковал "мирный" план Китая по урегулированию войны РФ против Украины. По его словам, предложенная инициатива выгодна только России

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Андрій Водяний

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