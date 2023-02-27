Китай предоставил не мирный план. Там отсутствуют важные позиции — главный дипломат ЕС

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что "мирный" план Китая ставит на один уровень агрессора и жертву. Об этом он написал в своем блоге на сайте ЕС.

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По его словам, Китай предоставил "позиционный документ", который не является мирным планом, а всего лишь повторяет уже известные позиции Пекина.

"Некоторые из них мы разделяем, а важные отсутствуют. Мы, конечно, будем его анализировать, но уже сейчас понятно, что ключевая проблема в том, что он не очень отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень", — заявил Боррель.

Дипломат написал, что война РФ против Украины должна закончится по мирному плану президента Владимира Зеленского.

"ЕС привержен повсеместному соблюдению международного права и что мы будем продолжать наше глобальное участие в уменьшении страданий и работе во имя мира во всем мире", — подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден предупредил Китай о последствиях в случае передачи России вооружений.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Советник президента США Салливан заявил, что Китай может остановиться на первом пункте своего "мирного" плана по урегулированию войны РФ против Украины, где говорится об уважении суверенитета.

9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России. 19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России.

22 февраля МИД Китая опроверг информацию о намерении КНР дать России оружие.

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Дмитро Гриниченко

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