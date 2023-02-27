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Китай предоставил не мирный план. Там отсутствуют важные позиции — главный дипломат ЕС

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 08:17
Китай предоставил не мирный план. Там отсутствуют важные позиции — главный дипломат ЕС - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что "мирный" план Китая ставит на один уровень агрессора и жертву. Об этом он написал в своем блоге на сайте ЕС.

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По его словам, Китай предоставил "позиционный документ", который не является мирным планом, а всего лишь повторяет уже известные позиции Пекина. 

"Некоторые из них мы разделяем, а важные отсутствуют. Мы, конечно, будем его анализировать, но уже сейчас понятно, что ключевая проблема в том, что он не очень отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень", — заявил Боррель.

Дипломат написал, что война РФ против Украины должна закончится по мирному плану президента Владимира Зеленского

"ЕС привержен повсеместному соблюдению международного права и что мы будем продолжать наше глобальное участие в уменьшении страданий и работе во имя мира во всем мире", — подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден предупредил Китай о последствиях в случае передачи России вооружений. 

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Читайте также: Китай опубликовал "мирный" план из 12 пунктов. Там общие фразы и призывы к переговорам

Дмитро Гриниченко
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Китай война ЕС переговоры с россией Жозеп Боррель
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