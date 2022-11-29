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Кулеба: Орбан ведет свою игру с ЕС. Иногда использует Украину как заложницу

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 09:33
Кулеба: Орбан ведет свою игру с ЕС. Иногда использует Украину как заложницу - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Постоянное представительство Украины при ООН)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан иногда использует Украину как заложницу в своей "игре" с Европейским Союзом. Об этом в интервью Politico заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"(Орбан. – Ред.) ведет свою собственную игру с Европейским Союзом – и иногда использует Украину в качестве заложника этих отношений", – сказал Кулеба.

Он также напомнил гражданам Венгрии: что бы они ни читали в СМИ – украинцы не испытывают к ним вражды.

"Мы были друзьями, мы друзья и мы будем друзьями. Но нам нужно выиграть эту войну, и в интересах Венгрии, чтобы Украина победила", – подытожил глава МИД.

  • В ноябре Орбан спровоцировал скандал – надел шарф с картой "большой Венгрии", в которую входят территории Украины, Румынии, Словакии и ряда стран ЕС. Украина потребовала извинений.
  • 24 ноября венгерские СМИ сообщали, что Брюссель якобы заморозил 7,5 млрд евро из фондов ЕС, предназначавшиеся Венгрии.

Читайте также: Орбан заявил, что из-за угрозы России нужна суверенная Украина. Но санкции критикует

Марко Сировой
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Венгрия виктор орбан дмитрий кулеба
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