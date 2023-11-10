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Орбан: "Четкая позиция" Венгрии – ЕС не должен вести переговоры с Украиной о вступлении

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 10:59
Орбан:
Виктор Орбан (Фото - EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров о вступлении Украины в Евросоюз быть не должно. Об этом он сказал в эфире национального радио, пишет Reuters.  

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ЕС не должен начинать переговоры с Украиной о вступлении, заявил Орбан. При этом он подчеркнул, что это "четкая позиция" его правительства.

"Переговоры о членстве не должны начинаться, это четкая позиция Венгрии", – сказал Орбан.

При этом, отметил он, "отказ Венгрии от начала переговоров с Украиной о членстве в ЕС не является предметом коммерческой сделки... И это никак не связано с вопросом о средствах, которые Венгрия имеет право получить (от Евросоюза. – Ред.)".

Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть решен в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов. 

7 ноября советник премьер-министра Венгрии завил, что Венгрия будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, так как требует отмены украинского закона о языке. 

8 ноября посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова рассказала, что будет, если какая-либо страна не поддержит решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

  • Украина приобрела статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС.
  • 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
  • Politico писало, что Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров о вступлении в декабре 2023 года.

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Сергей Бережной
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