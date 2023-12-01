Орбан заявив, що переговори про євроінтеграцію України не слід розпочинати

В Угорщині заявили, що переговори про євроінтеграцію України не відповідають інтересам країни

Віктор Орбан (Фото: ЕРА)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що переговори про вступ України до ЄС не відповідають інтересам країни й не мають розпочинатися. Про це він сказав в інтерв'ю радіо Kossuth, його слова цитує Index.

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"Є багато запитань, на які ми не знаємо відповідей: Україна перебуває у стані війни, і її правова система працює інакше, ніж у мирній країні", – сказав Орбан.

Він додав, що наразі "неможливо дізнатися чисельність населення України, яке вони хочуть прийняти в ЄС".

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За його словами, зараз також неможливо знати, скільки грошей доведеться витратити на розвиток України та звідки ці гроші візьмуться. Він вважає, що таким чином "країни-члени ЄС можуть втратити ресурси".

Орбан заявив, що ЄС має спочатку встановити стратегічне партнерство з Україною, але це відбудеться лише через багато років. На його думку, це наблизить Україну до спільноти.

"Ми дали українцям сто мільярдів євро, але якби ми використали їх на розвиток Європи, економіки були б у кращому стані. Ціни на комунальні послуги зараз зросли, безробіття вище", – додав він.

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20 листопада в рамках кампанії з виборів до Європарламенту уряд Угорщини розмістив по країні "ганебні" білборди із зображенням президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і сина американського мільярдера й філантропа Джорджа Сороса.

22 листопада стало відомо, що Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до блоку, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути свою стратегію підтримки України.

У той же день до парламенту Угорщини було внесено законопроєкт про створення державного Агентства із захисту суверенітету, яке має виявляти та припиняти "іноземні спроби впливу на політику". У своїх виступах Орбан заявляє, що головним змістом його роботи як прем'єра є захист суверенітету Угорщини від зазіхань Євросоюзу.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ України до ЄС.

Питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу має бути врегульоване у грудні на саміті ЄС, це рішення потребує одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів. Хоча у ЄС є й план "Б" на випадок, якщо всі 27 країн-членів не захочуть голосувати.

10 листопада Орбан заявив, що в Угорщини "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не повинно бути.

Виконавчі органи Євросоюзу затвердили 23 листопада авансові виплати розміром 900 млн євро в рамках раніше замороженого фонду підтримки економіки Угорщини.

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