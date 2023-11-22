Орбан пропонує ввести в Угорщині кримінальне переслідування за "іноземний вплив"
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вийшов з ініціативою створити державне Агентство захисту суверенітету, яке має виявляти та припиняти "іноземні спроби впливу на політику". Про це повідомляє Bloomberg.
Законопроєкт про створення Агентства захисту суверенітету було внесено до парламенту керівною партією, яку очолює Орбан. У разі винесення проєкту на голосування голосів цієї партії з високою ймовірністю вистачить для його ухвалення.
Згідно з проєктом, агентство має отримати необхідні бюджети та підтримку з боку спецслужб для виявлення "іноземних агентів впливу" та їхнього кримінального переслідування. Главу нового агентства призначатиме прем'єр-міністр.
Законопроєкт передбачає ув'язнення терміном до трьох років для політиків, які отримують з-за кордону кошти для участі у виборах, і дає можливість ліквідувати громадські організації, якщо буде визнано порушення ними нового закону.
Видання зазначає, що законопроєкт є однією з найбільш авторитарних ініціатив Орбана і що він спрямований на подальшу концентрацію влади в його руках.
У своїх виступах Орбан заявляє, що головним змістом його роботи як прем'єра є захист суверенітету Угорщини від зазіхань Євросоюзу.
20 листопада у межах кампанії з виборів до Європарламенту уряд Угорщини розмістив у країні "ганебні" білборди із зображенням президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і сином американського мільярдера та філантропа Джорджа Сороса.
- 7 жовтня Орбан і Путін зустрілися у Китаї. Угорський прем'єр сказав, що його країна "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти". Після зустрічі з Путіним Орбан зазнав гострої критики з боку інших лідерів Євросоюзу.
- 25 жовтня після того, як Орбан порівняв членство Угорщини до ЄС із радянською окупацією, верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Угорщину ніхто в Євросоюзі не тримає.
- Президент Угорщини Каталін Новак, коментуючи відносини між Орбаном і Путіним, заявила, що "між Угорщиною та Росією не може бути відносин, що підривають зобов'язання Будапешта перед союзниками".
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