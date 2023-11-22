Орбан пропонує ввести в Угорщині кримінальне переслідування за "іноземний вплив"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вийшов з ініціативою створити державне Агентство захисту суверенітету, яке має виявляти та припиняти "іноземні спроби впливу на політику". Про це повідомляє Bloomberg.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Законопроєкт про створення Агентства захисту суверенітету було внесено до парламенту керівною партією, яку очолює Орбан. У разі винесення проєкту на голосування голосів цієї партії з високою ймовірністю вистачить для його ухвалення.

Згідно з проєктом, агентство має отримати необхідні бюджети та підтримку з боку спецслужб для виявлення "іноземних агентів впливу" та їхнього кримінального переслідування. Главу нового агентства призначатиме прем'єр-міністр.

Законопроєкт передбачає ув'язнення терміном до трьох років для політиків, які отримують з-за кордону кошти для участі у виборах, і дає можливість ліквідувати громадські організації, якщо буде визнано порушення ними нового закону.

Видання зазначає, що законопроєкт є однією з найбільш авторитарних ініціатив Орбана і що він спрямований на подальшу концентрацію влади в його руках.

У своїх виступах Орбан заявляє, що головним змістом його роботи як прем'єра є захист суверенітету Угорщини від зазіхань Євросоюзу.

20 листопада у межах кампанії з виборів до Європарламенту уряд Угорщини розмістив у країні "ганебні" білборди із зображенням президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і сином американського мільярдера та філантропа Джорджа Сороса.

7 жовтня Орбан і Путін зустрілися у Китаї. Угорський прем'єр сказав, що його країна "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти". Після зустрічі з Путіним Орбан зазнав гострої критики з боку інших лідерів Євросоюзу.

25 жовтня після того, як Орбан порівняв членство Угорщини до ЄС із радянською окупацією, верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Угорщину ніхто в Євросоюзі не тримає.

Президент Угорщини Каталін Новак, коментуючи відносини між Орбаном і Путіним, заявила, що "між Угорщиною та Росією не може бути відносин, що підривають зобов'язання Будапешта перед союзниками".

Читайте також: Влада Угорщини замовила масштабну піар-кампанію проти антиросійських санкцій Євросоюзу – фото

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.