Президентка Угорщини: Наші відносини з Росією не підривають зобов’язання перед НАТО і ЄС

Президентка Угорщини Каталін Новак, коментуючи відносини між прем'єром Віктором Орбаном і російським диктатором Володимиром Путіним, заявила, що "між Угорщиною і Росією не може бути відносин, які б підривали зобов'язання Будапешта перед союзниками". Заява пролунала на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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"Можу запевнити вас, що між Угорщиною і Росією не може і не повинно бути жодних відносин, які б підривали наші зобов'язання перед нашими союзниками, чи то НАТО, чи то Європейським Союзом", – сказала вона.

Новак нагадала, що її країна засуджує війну в Україні як агресію Росії проти суверенної країни, що є неприйнятним.

"Я поки що не бачу виходу з цієї війни, конфлікту, і я впевнена, що ми повинні з'ясувати, як сісти за стіл переговорів і як досягти припинення вогню і, зрештою, миру. Я не знаю, як і коли, але я думаю, що ми завжди повинні пам'ятати, що кінцевою метою має бути мир", – пояснила вона.

Раніше прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель на полях саміту ЄС заявив, що взаємодія Орбана з Путіним – це "середній палець усім українським солдатам".

7 жовтня Орбан і Путін зустрілися у Китаї. Угорський прем'єр сказав, що його країна "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти". Після зустрічі з Путіним Орбан зазнав гострої критики з боку інших лідерів Євросоюзу.

25 жовтня після того, як Орбан порівняв членство Угорщини в ЄС із радянською окупацією, верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Угорщину ніхто в Євросоюзі не тримає.

20 жовтня глава МЗС Кулеба сказав: він сподівається, що Орбан "вимив і продезінфікував руки" після зустрічі з Путіним.

Орбан заявив, що допомога Україні – це "не інтерес" його країни, а "проста цивілізована поведінка".

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