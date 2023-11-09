Президент Венгрии: Наши отношения с Россией не подрывают обязательства перед НАТО и ЕС

Президент Венгрии Каталин Новак, комментируя отношения между премьером Виктором Орбаном и российским диктатором Владимиром Путиным, заявила, что "между Венгрией и Россией не может быть отношений, которые подрывали бы обязательства Будапешта перед союзниками". Заявление прозвучало на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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"Могу заверить вас, что между Венгрией и Россией не может и не должно быть никаких отношений, которые подрывали бы наши обязательства перед нашими союзниками, будь то НАТО или Европейский Союз", — сказала она.

Новак напомнила, что ее страна осуждает войну в Украине как агрессию России против суверенной страны, что неприемлемо.

"Я пока не вижу выхода из этой войны, конфликта, и я уверена, что мы должны выяснить, как сесть за стол переговоров и как достичь прекращения огня и, наконец, мира. Я не знаю, как и когда, но я думаю, что мы всегда должны помнить, что конечной целью должен быть мир", – объяснила она.

Ранее премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель на полях саммита ЕС заявил, что взаимодействие Орбана с Путиным – это "средний палец всем украинским солдатам".

7 октября Орбан и Путин встретились в Китае. Венгерский премьер сказал, что его страна "никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты". После встречи с Путиным Орбан подвергся острой критике со стороны других лидеров Евросоюза.

25 октября после того, как Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией, верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Венгрию никто в Евросоюзе не держит.

20 октября глава МИД Кулеба сказал: он надеется, что Орбан "вымыл и продезинфицировал руки" после встречи с Путиным.

Орбан заявил, что помощь Украине – это "не интерес" его страны, а "простое цивилизованное поведение".

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