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Угорців запитали про ставлення до зустрічі Орбана та Путіна — 52% назвали її "неприйнятною"

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 12:53
Угорців запитали про ставлення до зустрічі Орбана та Путіна — 52% назвали її
Віктор Орбан та Володимир Путін (Фото: EPA)

Близько 52% опитаних угорців назвали "неприйнятною" нещодавню зустріч прем'єр-міністра країни Віктора Орбана з диктатором Володимиром Путіним у Китаї. Про це свідчать дані дослідження Publicus Institute, проведеного на замовлення опозиційної газети Nepszava.

Видання стверджує, що опитування "репрезентативне дорослому населенню Угорщини за віком, статтю та освітою".

За даними опитування, 91% респондентів чули про зустріч Орбана та Путіна в Пекіні — 52% вважають такі переговори "швидше неприйнятними", 35% вважають їх "прийнятними".

Також угорців запитали, чиї інтереси могла представляти зустріч — 32% опитаних назвали вигодонабувачем Орбана, оскільки відносини з РФ потрібні йому у зв'язку з постачанням газу та нафти, 33% вважають, що це на користь обох сторін, 19% вважають, що зацікавлений був Путін.

Зазначається, що під час переговорів Орбан повторив кліше російської пропаганди, назвавши війну РФ проти України "воєнною операцією" – 36% опитаних сказали, що угорський прем'єр навмисно зробив проросійську заяву, 23% вважають, що він "хотів бути дипломатичним", а 15% заявили, що політик "усвідомлював важливість своєї заяви, але не міг зробити нічого іншого".

Раніше прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель на полях саміту ЄС заявив, що взаємодія Орбана з Путіним – це "середній палець усім українським солдатам".

  • 7 жовтня Орбан і Путін зустрілися у Китаї. Угорський прем'єр сказав, що його країна "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти". Після зустрічі з Путіним Орбан зазнав гострої критики з боку інших лідерів Євросоюзу.
  • 25 жовтня після того, як Орбан порівняв членство Угорщини в ЄС із радянською окупацією, верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Угорщину ніхто в Євросоюзі не тримає.
  • 20 жовтня глава МЗС Кулеба сказав: він сподівається, що Орбан "вимив та продезінфікував руки" після зустрічі з Путіним.
  • Орбан заявив, що допомога Україні – це "не інтерес" його країни, а "проста цивілізована поведінка".

Читайте також: Прем'єр Польщі розкритикував зустріч Орбана та Путіна. Той сказав, що це було "заради миру"

Дмитро Гриниченко
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