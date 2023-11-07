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Венгров спросили об отношении к встрече Орбана и Путина — 52% назвали ее "неприемлемой"

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 12:53
Венгров спросили об отношении к встрече Орбана и Путина — 52% назвали ее
Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: EPA)

Около 52% опрошенных венгров назвали "неприемлемой" недавнюю встречу премьер-министра страны Виктора Орбана с диктатором Владимиром Путиным в Китае. Об этом свидетельствуют данные исследования Publicus Institute, которое было проведено по заказу оппозиционной газеты Nepszava.

Издание утверждает, что опрос "репрезентативен для взрослого населения Венгрии по возрасту, полу и образованию". 

По данным опроса, 91% респондентов слышали о встрече Орбана и Путина в Пекине — 52% считают такие переговоры "скорее неприемлемыми", 35% считают их "приемлемыми". 

Также венгров спросили, чьи интересы могла представлять встреча — 32% опрошенных назвали выгодополучателем Орбана, поскольку отношения с РФ нужны ему в связи с поставками газа и нефти, 33% считают, что это в интересах обеих сторон, 19% считают, что заинтересован был Путин. 

Отмечается, что в ходе переговоров Орбан повторил клише российской пропаганды, назвав войну РФ против Украины "военной операцией" — 36% опрошенных сказали, что венгерский премьер намеренно сделал пророссийское заявление, 23% считают, что он "хотел быть дипломатичным", а 15% заявили, что политик "осознавал важность своего заявления, но не мог сделать ничего другого". 

Ранее премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель на полях саммита ЕС заявил, что взаимодействие Орбана с Путиным – это "средний палец всем украинским солдатам".

  • 7 октября Орбан и Путин встретились в Китае. Венгерский премьер сказал, что его страна "никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты". После встречи с Путиным Орбан подвергся острой критике со стороны других лидеров Евросоюза. 
  • 25 октября, после того как Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией, верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Венгрию никто в Евросоюзе не держит.  
  • 20 октября глава МИД Кулеба сказал: он надеется, что Орбан "вымыл и продезинфицировал руки" после встречи с Путиным.
  • Орбан заявил, что помощь Украине — это "не интерес" его страны, а "простое цивилизованное поведение".

Читайте также: Премьер Польши раскритиковал встречу Орбана и Путина. Тот сказал, что это было "ради мира" 

Дмитрий Гриниченко
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