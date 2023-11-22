Орбан предлагает ввести в Венгрии уголовное преследование за "иностранное влияние"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел с инициативой создать государственное Агентство по защите суверенитета, которое должно выявлять и пресекать "иностранные попытки влияния на политику". Об этом сообщает Bloomberg.

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Законопроект о создании Агентства по защите суверенитета был внесен в парламент правящей партией, которую возглавляет Орбан. В случае вынесения проекта на голосование голосов этой партии с высокой вероятностью хватит для его принятия.

Согласно проекту, агентство должно получить необходимые бюджеты и поддержку со стороны спецслужб для выявления "иностранных агентов влияния" и их уголовного преследования. Главу нового агентства будет назначать премьер-министр.

Законопроект предусматривает тюремное заключение сроком до трех лет для политиков, которые получают из-за рубежа средства для участия в выборах, и дает возможность ликвидировать общественные организации, если будет признано нарушение ими нового закона.

Издание отмечает, что законопроект представляет собой одну из самых авторитарных инициатив Орбана и что он направлен на дальнейшую концентрацию власти в его руках.

В своих выступлениях Орбан заявляет, что главным смыслом его работы как премьера является защита суверенитета Венгрии от посягательств Евросоюза.

20 ноября в рамках кампании по выборам в Европарламент правительство Венгрии разместило по стране "позорные" биллборды с изображением президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и сыном американского миллиардера и филантропа Джорджа Сороса.

7 октября Орбан и Путин встретились в Китае. Венгерский премьер сказал, что его страна "никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты". После встречи с Путиным Орбан подвергся острой критике со стороны других лидеров Евросоюза.

25 октября после того, как Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией, верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Венгрию никто в Евросоюзе не держит.

Президент Венгрии Каталин Новак, комментируя отношения между Орбаном и Путиным, заявила, что "между Венгрией и Россией не может быть отношений, подрывающих обязательства Будапешта перед союзниками".

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