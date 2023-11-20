UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Партия Орбана развесила по Венгрии "позорные" биллборды с фон дер Ляйен – фото

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 14:20
Партия Орбана развесила по Венгрии
Фото: Reuters

Правительство Венгрии во главе с премьером Виктором Орбаном разместило по стране "позорные" биллборды с изображением президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Алексом Соросом – сыном проукраинского американского миллиардера и филантропа Джорджа Сороса. На бордах написано "Не будем танцевать под их дудку", передает Reuters.

Биллборды связаны с кампанией перед выборами в Европейский парламент в июне 2024 года.

Подобные биллборды с изображением предшественника фон дер Ляен Жан-Клода Юнкера вместе с Джорджем Соросом вызвали гнев со стороны Брюсселя в 2019 году.

Изображения изобиловали антииммигрантскими лозунгами, критикой американского мецената венгерского происхождения Сороса и фотографиями Юнкера. Это привело к прекращению членства правящей венгерской партии Фидес в Европейской народной партии.

Ожидается, что Венгрия будет в центре внимания следующего саммита ЕС в середине декабря, поскольку страна ЕС больше всего симпатизирует России и скептически относится к планам предложить Украине путь ко вступлению в Евросоюз.

Фото: Reuters
  • 7 октября Орбан и Путин встретились в Китае. Венгерский премьер сказал, что его страна "никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты". После встречи с Путиным Орбан подвергся острой критике со стороны других лидеров Евросоюза.
  • 25 октября после того, как Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией, верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Венгрию никто в Евросоюзе не держит.
  • Президент Венгрии Каталин Новак, комментируя отношения между Орбаном и Путиным, заявила, что "между Венгрией и Россией не может быть отношений, подрывающих обязательства Будапешта перед союзниками".

Читайте также: Власти Венгрии заказали масштабную пиар-кампанию против антироссийских санкций Евросоюза – фото

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
урсула фон дер ляйенЖан-Клод Юнкервиктор орбанбилборды

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 