Партия Орбана развесила по Венгрии "позорные" биллборды с фон дер Ляйен – фото

Правительство Венгрии во главе с премьером Виктором Орбаном разместило по стране "позорные" биллборды с изображением президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Алексом Соросом – сыном проукраинского американского миллиардера и филантропа Джорджа Сороса. На бордах написано "Не будем танцевать под их дудку", передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Биллборды связаны с кампанией перед выборами в Европейский парламент в июне 2024 года.

Подобные биллборды с изображением предшественника фон дер Ляен Жан-Клода Юнкера вместе с Джорджем Соросом вызвали гнев со стороны Брюсселя в 2019 году.

Изображения изобиловали антииммигрантскими лозунгами, критикой американского мецената венгерского происхождения Сороса и фотографиями Юнкера. Это привело к прекращению членства правящей венгерской партии Фидес в Европейской народной партии.

Ожидается, что Венгрия будет в центре внимания следующего саммита ЕС в середине декабря, поскольку страна ЕС больше всего симпатизирует России и скептически относится к планам предложить Украине путь ко вступлению в Евросоюз.

7 октября Орбан и Путин встретились в Китае. Венгерский премьер сказал, что его страна "никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты". После встречи с Путиным Орбан подвергся острой критике со стороны других лидеров Евросоюза.

25 октября после того, как Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией, верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Венгрию никто в Евросоюзе не держит.

Президент Венгрии Каталин Новак, комментируя отношения между Орбаном и Путиным, заявила, что "между Венгрией и Россией не может быть отношений, подрывающих обязательства Будапешта перед союзниками".

Читайте также: Власти Венгрии заказали масштабную пиар-кампанию против антироссийских санкций Евросоюза – фото

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.