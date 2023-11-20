Партія Орбана розвісила в Угорщині "ганебні" білборди з фон дер Ляєн – фото

Уряд Угорщини на чолі з прем'єром Віктором Орбаном розмістив у країні "ганебні" білборди із зображенням президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та Алексом Соросом – сином проукраїнського американського мільярдера та філантропа Джорджа Сороса. На бордах написано "Не будемо танцювати під їхню дудку", передає Reuters.

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Білборди пов'язані з кампанією перед виборами до Європейського парламенту в червні 2024 року.

Подібні білборди із зображенням попередника фон дер Ляєн Жан-Клода Юнкера разом із Джорджем Соросом викликали гнів з боку Брюсселя у 2019 році.

Зображення рясніли антиіммігрантськими гаслами, критикою американського мецената угорського походження Сороса і світлинами Юнкера. Це призвело до припинення членства керівної угорської партії Фідес в Європейській народній партії.

Очікується, що Угорщина буде в центрі уваги наступного саміту ЄС в середині грудня, оскільки країна ЄС найбільше симпатизує Росії й скептично ставиться до планів запропонувати Україні шлях до вступу в Євросоюз.

7 жовтня Орбан і Путін зустрілися у Китаї. Угорський прем'єр сказав, що його країна "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти". Після зустрічі з Путіним Орбан зазнав гострої критики з боку інших лідерів Євросоюзу.

25 жовтня після того, як Орбан порівняв членство Угорщини в ЄС із радянською окупацією, верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Угорщину ніхто в Євросоюзі не тримає.

Президентка Угорщини Каталін Новак, коментуючи відносини між Орбаном і Путіним, заявила, що "між Угорщиною і Росією не може бути відносин, які б підривали зобов'язання Будапешта перед союзниками".

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