Основна мотивація Орбана – гроші ЄС та зв’язки з Кремлем. Тільки потім меншини – ексвіцепрем’єрка

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан погрожує блокувати рішення ЄС щодо України передусім через питання грошей з єврофондів та зв’язки з Кремлем, а не через переймання за долю угорської меншини. Про це для матеріалу LIGA.net про Угорщину розповіла нардепка від Євросолідарності Іванна Климпуш-Цинцадзе, голова євроінтеграційного комітету Ради та колишня віцепрем'єрка з питань євроінтеграції (2016-2019).

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ЄС заблокував Будапешту доступ до 13 млрд євро із європейських фондів за антидемократичні кроки в Угорщині, нагадує нардепка.

"І тоді Будапешт вирішив, що найкращий спосіб – це грати на тих речах, які зараз важливі для більшості країн ЄС, – пояснює вона. – Щоб добитися своїх цілей".

"Я думаю, що основною мотивацією Орбана зараз є: а) кошти; б) зв'язки з Кремлем. І вже в третю чергу як привід буде переймання правами національних меншин в Україні", – додає Климпуш-Цинцадзе.

Угорщина неодноразово використовувала питання меншин для блокування важливих для України рішень, нагадує нардепка.

Київ відкритий до діалогу – восени українська делегація представила дорожню карту, як розв'язувати проблему нацменшин.

"Після позитивного сигналу з українського боку, що є діалог і можна шукати рішення, все зненацька загострилося в інший бік. Це ще раз говорить, що це не про нацменшини. Це привід для Угорщини, звичайно", – підсумувала вона.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС.

Орбан погрожує зірвати можливе відкриття переговорів на саміті ЄС в грудні. І заблокувати всю допомогу Україні.

Єврокомісія вирішила розблокувати для Угорщини 900 млн євро з фондів ЄС. Голова Євроради Шарль Мішель 27 листопада проведе в Будапешті переговори з Орбаном.

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