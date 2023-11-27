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Мотивация Орбана – деньги ЕС и связи с Кремлем. Лишь потом меньшинства – экс-вице-премьер

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2023, 14:09
Мотивация Орбана – деньги ЕС и связи с Кремлем. Лишь потом меньшинства – экс-вице-премьер - Фото
Иванна Климпуш-Цинцадзе (фото - ЕРА)

Премьер Венгрии Виктор Орбан грозится блокировать решение ЕС по Украине прежде всего из-за вопроса денег из еврофондов и связей с Кремлем, а не из-за переживаний о судьбе венгерского меньшинства. Об этом для материала LIGA.net о Венгрии рассказала нардеп от Евросолидарности Иванна Климпуш-Цинцадзе, глава евроинтеграционного комитета Рады и бывший вице-премьер по вопросам евроинтеграции (2016-2019).

ЕС заблокировал Будапешту доступ к 13 млрд евро из европейских фондов за антидемократические шаги в Венгрии, напоминает нардеп.

"И тогда Будапешт решил, что лучший способ – это играть на тех вещах, которые сейчас важны для большинства стран ЕС, – объясняет она. – Чтобы добиться своих целей".

"Я думаю, что основной мотивацией Орбана сейчас являются: а) деньги; б) связи с Кремлем. И уже в третью очередь как повод будут права национальных меньшинств в Украине", – добавляет Климпуш-Цинцадзе.

Венгрия неоднократно использовала вопросы меньшинств для блокирования важных для Украины решений, напоминает нардеп.

Киев открыт к диалогу – осенью украинская делегация представила дорожную карту, как решать проблему нацменьшинств.

"После положительного сигнала с украинской стороны, что есть диалог и можно искать решение, все неожиданно обострилось в другую сторону. Это еще раз говорит, что это не о нацменьшинствах. Это повод для Венгрии, конечно", – подытожила она.

Читайте подробнее: Разбор | Шантаж и связи с Кремлем. Как Орбан берет Украину в заложницы и что с этим сделает ЕС

Марк Сировой
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ЕСВенгриявиктор орбаниванна климпуш-цинцадзе
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