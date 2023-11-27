Мотивация Орбана – деньги ЕС и связи с Кремлем. Лишь потом меньшинства – экс-вице-премьер

Премьер Венгрии Виктор Орбан грозится блокировать решение ЕС по Украине прежде всего из-за вопроса денег из еврофондов и связей с Кремлем, а не из-за переживаний о судьбе венгерского меньшинства. Об этом для материала LIGA.net о Венгрии рассказала нардеп от Евросолидарности Иванна Климпуш-Цинцадзе, глава евроинтеграционного комитета Рады и бывший вице-премьер по вопросам евроинтеграции (2016-2019).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ЕС заблокировал Будапешту доступ к 13 млрд евро из европейских фондов за антидемократические шаги в Венгрии, напоминает нардеп.

"И тогда Будапешт решил, что лучший способ – это играть на тех вещах, которые сейчас важны для большинства стран ЕС, – объясняет она. – Чтобы добиться своих целей".

"Я думаю, что основной мотивацией Орбана сейчас являются: а) деньги; б) связи с Кремлем. И уже в третью очередь как повод будут права национальных меньшинств в Украине", – добавляет Климпуш-Цинцадзе.

Венгрия неоднократно использовала вопросы меньшинств для блокирования важных для Украины решений, напоминает нардеп.

Киев открыт к диалогу – осенью украинская делегация представила дорожную карту, как решать проблему нацменьшинств.

"После положительного сигнала с украинской стороны, что есть диалог и можно искать решение, все неожиданно обострилось в другую сторону. Это еще раз говорит, что это не о нацменьшинствах. Это повод для Венгрии, конечно", – подытожила она.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.

Орбан пригрозил сорвать возможное открытие переговоров на саммите ЕС в декабре. И заблокировать всю помощь Украине.

Еврокомиссия решила разблокировать для Венгрии 900 млн евро из фондов ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель 27 ноября проведет в Будапеште переговоры с Орбаном.

Читайте подробнее: Разбор | Шантаж и связи с Кремлем. Как Орбан берет Украину в заложницы и что с этим сделает ЕС

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.