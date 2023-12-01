Орбан заявил, что переговоры о евроинтеграции Украины не следует начинать

В Венгрии заявили, что переговоры о евроинтеграции Украины не отвечают интересам страны

Виктор Орбан (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не отвечают интересам страны и не должны начинаться. Об этом он сказал в интервью радио Kossuth, его слова цитирует Index.

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"Есть много вопросов, на которые мы не знаем ответов: Украина находится в состоянии войны и ее правовая система работает иначе, чем в мирной стране", – сказал Орбан.

Он добавил, что "невозможно узнать численность населения Украины, которое они хотят принять в ЕС".

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По его словам, сейчас тоже невозможно знать, сколько денег придется потратить на развитие Украины и откуда эти деньги возьмутся. Он считает, что таким образом "страны-члены ЕС могут лишиться ресурсов".

Орбан заявил, что ЕС должен сначала установить стратегическое партнерство с Украиной, но это произойдет только спустя много лет. По его мнению, это приблизит Украину к сообществу.

"Мы дали украинцам сто миллиардов евро, но, если бы мы использовали их на развитие Европы, экономики были бы в лучшем состоянии. Цены на коммунальные услуги сейчас выросли, безработица повысилась", – добавил он.

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20 ноября в рамках кампании по выборам в Европарламент правительство Венгрии разместило по стране "позорные" билборды с изображением президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и сына американского миллиардера и филантропа Джорджа Сороса.

22 ноября стало известно, что Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть свою стратегию поддержки Украины.

В тот же день в парламент Венгрии был внесен законопроект о создании государственного Агентства по защите суверенитета, которое должно выявлять и прекращать "иностранные попытки влияния на политику". В своих выступлениях Орбан заявляет, что главным содержанием его работы как премьера является защита суверенитета Венгрии от посягательств Евросоюза.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.

Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть урегулирован в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов. Хотя у ЕС есть и план "Б" на случай, если все 27 стран-членов не захотят голосовать.

10 ноября Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.

Исполнительные органы Евросоюза утвердили 23 ноября авансовые выплаты в размере 900 млн евро в рамках ранее замороженного фонда поддержки экономики Венгрии.

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