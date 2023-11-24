"Це буде безвідповідальністю інших": Стефанішина про ймовірне ветування євроінтеграції України
Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що блокування Угорщиною української євроінтеграції на саміті в грудні буде результатом безвідповідальності інших країн-членів. Про це вона сказала під час виступу на Німецькій раді з міжнародних відносин, її слова цитує видання The Guardian.
Вона наголосила на тому, що варто переконувати ті країни, які все ще "намагаються накласти вето на майбутнє Європи".
"Йдеться про те, щоб говорити один з одним, переконувати один одного і допомагати тим, хто все ще сумнівається або намагається накласти вето на майбутнє Європи, говорити з ними й брати на себе відповідальність за це вето", – сказала Стефанішина.
Віцепрем'єрка зауважила, що вето однієї країни 15 грудня – це не буде "вето однієї країни".
"Це буде безвідповідальність інших – тих, хто не будує цей консенсус, хто не працює над тим, щоб зосередитися на ширшій картині майбутнього Європи. Думаю, ми всі розуміємо, що я маю на увазі, і саме так ми це читаємо, саме так ми до цього ставимося", – наголосила вона.
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20 листопада в рамках кампанії з виборів до Європарламенту уряд Угорщини розмістив по країні "ганебні" білборди із зображенням президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн ы сина американського мільярдера й філантропа Джорджа Сороса.
22 листопада стало відомо, що Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до блоку, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути свою стратегію підтримки України.
У той же день до парламенту Угорщини було внесено законопроєкт про створення державного Агентства із захисту суверенітету, яке має виявляти та припиняти "іноземні спроби впливу на політику". У своїх виступах Орбан заявляє, що головним змістом його роботи як прем'єра є захист суверенітету Угорщини від зазіхань Євросоюзу.
- 8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ України до ЄС.
- Питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу має бути врегульоване у грудні на саміті ЄС, це рішення потребує одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів. Хоча у ЄС є й план "Б" на випадок, якщо всі 27 країн-членів не захочуть голосувати.
- 10 листопада Орбан заявив, що в Угорщини "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не повинно бути.
- Виконавчі органи Євросоюзу затвердили 23 листопада авансові виплати розміром 900 млн євро в рамках раніше замороженого фонду підтримки економіки Угорщини.
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