"Це буде безвідповідальністю інших": Стефанішина про ймовірне ветування євроінтеграції України

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що блокування Угорщиною української євроінтеграції на саміті в грудні буде результатом безвідповідальності інших країн-членів. Про це вона сказала під час виступу на Німецькій раді з міжнародних відносин, її слова цитує видання The Guardian.

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Вона наголосила на тому, що варто переконувати ті країни, які все ще "намагаються накласти вето на майбутнє Європи".

"Йдеться про те, щоб говорити один з одним, переконувати один одного і допомагати тим, хто все ще сумнівається або намагається накласти вето на майбутнє Європи, говорити з ними й брати на себе відповідальність за це вето", – сказала Стефанішина.

Віцепрем'єрка зауважила, що вето однієї країни 15 грудня – це не буде "вето однієї країни".

"Це буде безвідповідальність інших – тих, хто не будує цей консенсус, хто не працює над тим, щоб зосередитися на ширшій картині майбутнього Європи. Думаю, ми всі розуміємо, що я маю на увазі, і саме так ми це читаємо, саме так ми до цього ставимося", – наголосила вона.

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20 листопада в рамках кампанії з виборів до Європарламенту уряд Угорщини розмістив по країні "ганебні" білборди із зображенням президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн ы сина американського мільярдера й філантропа Джорджа Сороса.

22 листопада стало відомо, що Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до блоку, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути свою стратегію підтримки України.

У той же день до парламенту Угорщини було внесено законопроєкт про створення державного Агентства із захисту суверенітету, яке має виявляти та припиняти "іноземні спроби впливу на політику". У своїх виступах Орбан заявляє, що головним змістом його роботи як прем'єра є захист суверенітету Угорщини від зазіхань Євросоюзу.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ України до ЄС.

Питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу має бути врегульоване у грудні на саміті ЄС, це рішення потребує одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів. Хоча у ЄС є й план "Б" на випадок, якщо всі 27 країн-членів не захочуть голосувати.

10 листопада Орбан заявив, що в Угорщини "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не повинно бути.

Виконавчі органи Євросоюзу затвердили 23 листопада авансові виплати розміром 900 млн євро в рамках раніше замороженого фонду підтримки економіки Угорщини.

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