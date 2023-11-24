"Это будет безответственностью других": Стефанишина о вероятном ветировании евроинтеграции
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что блокирование Венгрией украинской евроинтеграции на саммите в декабре будет результатом безответственности других стран-членов. Об этом она сказала во время выступления на Немецком совете по международным отношениям, ее слова цитирует издание The Guardian.
Она отметила, что стоит убеждать те страны, которые все еще "стараются наложить вето на будущее Европы".
"Речь идет о том, чтобы говорить друг с другом, убеждать друг друга и помогать тем, кто все еще сомневается или пытается наложить вето на будущее Европы, говорить с ними и брать на себя ответственность за это вето", — сказала Стефанишина.
Вице-премьер отметила, что вето одной страны 15 декабря – это не будет "вето одной страны".
"Это будет безответственность других – тех, кто не строит этот консенсус, кто не работает над тем, чтобы сосредоточиться на более широкой картине будущего Европы. Думаю, мы все понимаем, что я имею в виду, и именно так мы читаем, именно так мы к этому относимся", – подчеркнула она.
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20 ноября в рамках кампании по выборам в Европарламент правительство Венгрии разместило по стране "позорные" билборды с изображением президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и сына американского миллиардера и филантропа Джорджа Сороса.
22 ноября стало известно, что Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть свою стратегию поддержки Украины.
В тот же день в парламент Венгрии был внесен законопроект о создании государственного Агентства по защите суверенитета, которое должно выявлять и прекращать "иностранные попытки влияния на политику". В своих выступлениях Орбан заявляет, что главным смыслом его работы как премьера является защита суверенитета Венгрии от посягательств Евросоюза.
- 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.
- Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть решен в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов. Хотя у ЕС есть и план "Б" на случай, если все 27 стран-членов не захотят голосовать.
- 10 ноября Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.
- Исполнительные органы Евросоюза утвердили 23 ноября авансовые выплаты в размере 900 млн евро в рамках ранее замороженного фонда поддержки экономики Венгрии.
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