"Это будет безответственностью других": Стефанишина о вероятном ветировании евроинтеграции

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что блокирование Венгрией украинской евроинтеграции на саммите в декабре будет результатом безответственности других стран-членов. Об этом она сказала во время выступления на Немецком совете по международным отношениям, ее слова цитирует издание The Guardian.

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Она отметила, что стоит убеждать те страны, которые все еще "стараются наложить вето на будущее Европы".

"Речь идет о том, чтобы говорить друг с другом, убеждать друг друга и помогать тем, кто все еще сомневается или пытается наложить вето на будущее Европы, говорить с ними и брать на себя ответственность за это вето", — сказала Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что вето одной страны 15 декабря – это не будет "вето одной страны".

"Это будет безответственность других – тех, кто не строит этот консенсус, кто не работает над тем, чтобы сосредоточиться на более широкой картине будущего Европы. Думаю, мы все понимаем, что я имею в виду, и именно так мы читаем, именно так мы к этому относимся", – подчеркнула она.

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20 ноября в рамках кампании по выборам в Европарламент правительство Венгрии разместило по стране "позорные" билборды с изображением президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и сына американского миллиардера и филантропа Джорджа Сороса.

22 ноября стало известно, что Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть свою стратегию поддержки Украины.

В тот же день в парламент Венгрии был внесен законопроект о создании государственного Агентства по защите суверенитета, которое должно выявлять и прекращать "иностранные попытки влияния на политику". В своих выступлениях Орбан заявляет, что главным смыслом его работы как премьера является защита суверенитета Венгрии от посягательств Евросоюза.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.

Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть решен в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов. Хотя у ЕС есть и план "Б" на случай, если все 27 стран-членов не захотят голосовать.

10 ноября Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.

Исполнительные органы Евросоюза утвердили 23 ноября авансовые выплаты в размере 900 млн евро в рамках ранее замороженного фонда поддержки экономики Венгрии.

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