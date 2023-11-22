Стефанішина: Україна не робитиме виключень для Угорщини у питанні нацменшин

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю Українській правді заявила, що Україна не буде робити виключень для Угорщини у питанні нацменшин, що є критерієм Європейської комісії для відкриття переговорів про вступ із ЄС.

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"Особливих виключень саме щодо угорської меншини ніхто робити не буде. У нас є також румунська, болгарська та грецька меншини. <...> Те, що угорці найголосніше кричать, зовсім не означає, що в угорської меншини в Україні є якась особлива проблематика", – сказала вона.

Стефанішина зазначила, що Україна перебуває в такому ж самому діалозі, наприклад, із Румунією, оскільки румунська меншина є однією з найбільших в Україні. Але, каже вона, "такого крику" з боку Бухаресту немає.

Виходячи з цього, підхід до всіх нацменшин в України буде однаковим. Посадовиця заявила, що Україна планує змінити законодавство про нацменшини з огляду на питання з освітнім процесом.

"Наш етап переходу на новий рівень законодавчого регулювання більш прогресивний. Він створить і ясність на місцях, тобто освітяни на місцях – у Закарпатській, в інших областях України – будуть мати більшу ясність стосовно організації навчального процесу", – пояснила вона.

Стефанішина додала, що політично Угорщина не зацікавлена раз і назавжди закрити питання нацменшин.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ України до ЄС.

Питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу має бути вирішене у грудні на саміті ЄС, це рішення потребує одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів. Хоча у ЄС є й план "Б" на випадок, якщо всі 27 країн-членів не захочуть голосувати.

10 листопада Орбан заявив, що в Угорщини "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не повинно бути.

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