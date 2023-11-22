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Стефанишина: Украина не будет делать исключений для Венгрии в вопросе нацменьшинств

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 23:34
Стефанишина: Украина не будет делать исключений для Венгрии в вопросе нацменьшинств - Фото
Ольга Стефанишина (Скриншот)

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью Украинской правде заявила, что Украина не будет делать исключений для Венгрии в вопросе нацменьшинств, что является критерием Европейской комиссии для открытия переговоров о вступлении с ЕС.

"Особых исключений именно относительно венгерского меньшинства никто делать не будет. У нас есть также румынское, болгарское и греческое меньшинства. <...> То, что венгры громче всего кричат, вовсе не означает, что у венгерского меньшинства в Украине есть какая-то особая проблематика", – сказала она.

Стефанишина отметила, что Украина находится в таком же диалоге, например, с Румынией, поскольку румынское меньшинство является одним из крупнейших в Украине. Но, говорит она, "такого крика" со стороны Бухареста нет.

Исходя из этого, подход ко всем нацменьшинствам в Украине будет одинаковым. Чиновница заявила, что Украина планирует изменить законодательство о нацменьшинствах с учетом вопроса с образовательным процессом.

"Наш этап перехода на новый уровень законодательного регулирования более прогрессивный. Он создаст и ясность на местах, то есть педагоги на местах – в Закарпатской, в других областях Украины – будут иметь большую ясность по организации учебного процесса", – пояснила она.

Стефанишина добавила, что политически Венгрия не заинтересована раз и навсегда закрыть вопрос нацменьшинств.

  • 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.
  • Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть решен в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов. Хотя у ЕС есть и план "Б" на случай, если все 27 стран-членов не захотят голосовать.
  • 10 ноября Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.

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Милана Головань
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