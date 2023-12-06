Орбан игнорирует интересы НАТО, чувствует себя комфортно и обнимает Путина — посол США

Прессман обвинил Орбана в игнорировании интересов НАТО во время полномасштабной войны в Европе

Виктор Орбан (Фото: EPA/Szilard Koszticsak)

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман заявил, что премьер-министр страны Виктор Орбан пренебрегает интересами НАТО, когда угрожает заблокировать помощь Украине. Об этом он сообщил во время выступления перед американскими компаниями, цитирует его Reuters.

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По его словам, Венгрия процветает как член Европейского союза и НАТО, что позволяет компаниям вести успешный бизнес в этой стране.

Он отметил, что сегодня союзники все чаще видят, что Будапешт полагается на Альянс, но чувствует себя комфортно, когда игнорирует интересы НАТО во время войны России против Украины.

"Это пренебрежение очевидно, когда премьер-министр обнимает Путина, когда его правительство угрожает задержать крайне необходимую помощь своему соседу, Украине. Когда независимые СМИ и организации гражданского общества подвергаются расследованиям и нападениям", — сказал Прессман.

8 ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.

10 ноября Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.

22 ноября Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть свою стратегию поддержки Украины.

30 ноября президент Европейской комиссии фон дер Ляйен заявила на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, что ЕС должен учитывать военные потребности Украины, определяя будущую стратегию оборонной промышленности Европы.

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