Партия Орбана подала в парламент резолюцию против переговоров о вступлении Украины в ЕС

Флаг Венгрии (Фото: ЕРА/Noemi Bruzak)

Партия венгерского премьера Виктора Орбана Фидес подала в парламент резолюцию с призывом не поддерживать начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом сообщает Reuters.

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В документе написано, что политика расширения ЕС должна быть "объективным процессом, основанным в правилах и результатах".

"Начало переговоров о членстве с Украиной должно основываться на консенсусе между странами-членами ЕС <...> Условия для этого сегодня отсутствуют", – объясняют авторы резолюции.

В сообщении также говорится, что лидеры ЕС должны сначала "провести тщательную оценку того, как возможное членство Украины повлияет на сплоченность и сельскохозяйственную политику внутри Евросоюза, преимуществами которой пользуются более бедные страны ЕС, включая Венгрию".

8 ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.

10 ноября Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.

22 ноября он пригрозил заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть свою стратегию поддержки Украины.

30 ноября президент Европейской комиссии фон дер Ляйен заявила на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, что ЕС должен учитывать военные потребности Украины, определяя будущую стратегию оборонной промышленности Европы.

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