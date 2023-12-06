Партия Орбана подала в парламент резолюцию против переговоров о вступлении Украины в ЕС
Партия венгерского премьера Виктора Орбана Фидес подала в парламент резолюцию с призывом не поддерживать начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом сообщает Reuters.
В документе написано, что политика расширения ЕС должна быть "объективным процессом, основанным в правилах и результатах".
"Начало переговоров о членстве с Украиной должно основываться на консенсусе между странами-членами ЕС <...> Условия для этого сегодня отсутствуют", – объясняют авторы резолюции.
В сообщении также говорится, что лидеры ЕС должны сначала "провести тщательную оценку того, как возможное членство Украины повлияет на сплоченность и сельскохозяйственную политику внутри Евросоюза, преимуществами которой пользуются более бедные страны ЕС, включая Венгрию".
- 8 ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.
- 10 ноября Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.
- 22 ноября он пригрозил заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть свою стратегию поддержки Украины.
- 30 ноября президент Европейской комиссии фон дер Ляйен заявила на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, что ЕС должен учитывать военные потребности Украины, определяя будущую стратегию оборонной промышленности Европы.
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