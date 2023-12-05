Останніми роками для багатьох українців Угорщина асоціюється лише з поганими новинами: Угорщина знову щось заблокувала на шляху України до Євросоюзу або знову щось вимагає щодо Закарпаття. В чому причина? Незагоєні історичні травми? Свавілля сучасного уряду? Або вдала операція російських спецслужб, які десятиліттями інкорпорувалися в Угорщину?

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Чому сучасна Угорщина така, якою вона є? Як так вийшло, що країна, яка одна з перших повстала проти радянського тоталітарного режиму в 1956 році, сьогодні на боці російського зла?

Про це поговоримо з гостем нового випуску подкаста на YouTube-каналі LIGA.net Сергієм Герасимчуком, заступником виконавчого директора центру "Українська призма".

Серед тем: