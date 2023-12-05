Чому Угорщина проти України: вся правда про Орбана – в новому подкасті LIGA.net
Останніми роками для багатьох українців Угорщина асоціюється лише з поганими новинами: Угорщина знову щось заблокувала на шляху України до Євросоюзу або знову щось вимагає щодо Закарпаття. В чому причина? Незагоєні історичні травми? Свавілля сучасного уряду? Або вдала операція російських спецслужб, які десятиліттями інкорпорувалися в Угорщину?
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Чому сучасна Угорщина така, якою вона є? Як так вийшло, що країна, яка одна з перших повстала проти радянського тоталітарного режиму в 1956 році, сьогодні на боці російського зла?
Про це поговоримо з гостем нового випуску подкаста на YouTube-каналі LIGA.net Сергієм Герасимчуком, заступником виконавчого директора центру "Українська призма".
Серед тем:
- Чому угорці мають пам'ятати тотальну мадяризацію Закарпаття?
- Тріанонський договір – незагоєна історична рана угорців?
- Наскільки Угорщина залежна від Росії?
- Чому Угорщина блокує вступ України до Євросоюзу?
- Як партія Орбана стала безальтернативною в Угорщині?
- Що Україні робити з Угорщиною: чекати "ліквідації" Орбана?