Почему Венгрия против Украины: вся правда об Орбане – в новом подкасте LIGA.net
В последние годы для многих украинцев Венгрия ассоциируется только с плохими новостями: Венгрия снова что-то заблокировала на пути Украины в Евросоюз или опять что-то требует по Закарпатью. В чем причина? Незаживающие исторические травмы? Самодурство современного правительства? Или удачная операция российских спецслужб, десятилетиями инкорпорировавшихся в Венгрию?
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Почему современная Венгрия такая, какова она? Как так получилось, что страна, одна из первых восставшая против советского тоталитарного режима в 1956 году, сегодня на стороне российского зла?
Об этом поговорим с гостем нового выпуска подкаста на YouTube-канале LIGA.net Сергеем Герасимчуком, заместителем исполнительного директора центра "Украинская призма".
Среди тем:
- Почему венгры должны помнить тотальную "мадяризацию" Закарпатья?
- Трианонский договор – незаживающая историческая рана венгров?
- Насколько Венгрия зависит от России?
- Почему Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз?
- Как партия Орбана стала безальтернативной в Венгрии?
- Что Украине делать с Венгрией: ждать "ликвидации" Орбана?
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