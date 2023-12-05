В последние годы для многих украинцев Венгрия ассоциируется только с плохими новостями: Венгрия снова что-то заблокировала на пути Украины в Евросоюз или опять что-то требует по Закарпатью. В чем причина? Незаживающие исторические травмы? Самодурство современного правительства? Или удачная операция российских спецслужб, десятилетиями инкорпорировавшихся в Венгрию?

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Почему современная Венгрия такая, какова она? Как так получилось, что страна, одна из первых восставшая против советского тоталитарного режима в 1956 году, сегодня на стороне российского зла?

Об этом поговорим с гостем нового выпуска подкаста на YouTube-канале LIGA.net Сергеем Герасимчуком, заместителем исполнительного директора центра "Украинская призма".

Среди тем:

Почему венгры должны помнить тотальную "мадяризацию" Закарпатья?

Трианонский договор – незаживающая историческая рана венгров?

Насколько Венгрия зависит от России?

Почему Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз?

Как партия Орбана стала безальтернативной в Венгрии?

Что Украине делать с Венгрией: ждать "ликвидации" Орбана?





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